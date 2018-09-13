В Благовещенске легковушка врезалась в дерево

Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились фото с места ДТП, которое произошло в Благовещенске. В районе дома № 49 по улице Первомайской легковушка врезалась в дерево. Автомобиль получил повреждения кузова.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт происшествия. Авария на Первомайской случилась 13 сентября в 07:56. Люди в ней не пострадали. В ведомстве пояснили, что участниками ДТП стали два транспортных средства, а не одно.