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13сентября
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сегодня, 14:18 0

В Благовещенске легковушка врезалась в дерево

В Благовещенске легковушка врезалась в дерево
Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились фото с места ДТП, которое произошло в Благовещенске. В районе дома № 49 по улице Первомайской легковушка врезалась в дерево. Автомобиль получил повреждения кузова.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт происшествия. Авария на Первомайской случилась 13 сентября в 07:56. Люди в ней не пострадали. В ведомстве пояснили, что участниками ДТП стали два транспортных средства, а не одно.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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