На Восточном экономическом форуме подписали соглашения на 2,9 триллиона рублей

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Стали известны предварительные итоги четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке. В его рамках подписаны соглашения на сумму 2,9 триллиона рублей.

«По состоянию на утро 13 сентября подписано 175 соглашений на сумму 2,9 триллиона рублей. Если сравнивать с предыдущим форумом, то на первом форуме – 1,3 триллиона рублей, на втором – 1,8 триллиона, на третьем – 2,5 триллиона», – рассказал вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Вице-премьер отметил, что «было подписано достаточно много соглашений». Наиболее значимые из них – создание ГОК на базе Баимской рудной зоны на Чукотке; соглашение о создании чистого комплекса по производству метанола и аммиака «Находкинского завода минеральных удобрений» с КРДВ; соглашение ОАК и «Аэрофлота» о поставке авиакомпании партии самолетов «Сухой Суперджет-100»; соглашение «НОВАТЭКа» с правительством Камчатки и Минвостокразвития о намерениях по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа.

Пресс-служба Минвостокразвития пишет, что 13 сентября ожидается подписание еще ряда соглашений.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. В рамках его программы состоялось более 100 деловых мероприятий. Ключевым событием стало пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголии Халтмагийн Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна.

«В работе форума приняли участие 6 002 делегата и 1 357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Если сравнивать с итогами предыдущего третьего форума, то у нас было 5 тысяч делегатов и тысяча представителей СМИ. Мы не гонимся за превышением цифр. Скорее всего, это свидетельство того, что форум пользуется успехом», – говорит Юрий Трутнев.

Самые многочисленные делегации представляли такие страны, как КНР (1 096 человек), Япония (570 человек), Республика Корея (335 человек). Северную Корею представили 12 человек. В ряду российских и иностранных официальных лиц были представлены: 5 заместителей председателя правительства РФ, 11 министров РФ, 12 глав федеральных служб и агентств, 19 глав регионов.