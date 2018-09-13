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Немного дождливо на севере Приамурья: прогноз погоды на 14 сентября

Немного дождливо на севере Приамурья: прогноз погоды на 14 сентября
Фото: petstime.ru

В Амурской области 14 сентября ночью будет малооблачно, местами по северу пройдет слабый дождь. Ночью и в утренние часы ожидается туман, дымка. Днем установится переменная облачность, по северо-западу пройдет дождь. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура ночью составит 9…14 градусов тепла, местами по северу будет около плюс 5. Днем термометры покажут плюс 19…24, в дожде плюс 10…15.

В Благовещенске в этот день переменно, без осадков. Ветер будет дуть с запада, юго-запада со скоростью 3-8 метров в секунду, днём усиливаясь до 11 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 10…12, днем плюс 22…24, сообщает Амурский гидрометцентр.

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