Мужчину посадили в тюрьму за фальшивые отзывы

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Трибунал итальянского города Лечче осудил предпринимателя за фальшивые обзоры на сайте для путешественников Tripadvisor. Расследование этого дела началось в 2015 году.

Мужчина возглавлял компанию PromoSalento, предоставлявшую «пакетные» услуги владельцам различных туристических предприятий. Публикация обзоров на их страницах должна была улучшить статистику и привлечь больше клиентов.

Суд установил, что публикация фальшивых отзывов попадает под статью об использовании чужой или поддельной личности, что считается уголовным преступлением в Италии. Помимо тюремного наказания сроком 9 месяцев, мужчина должен заплатить штраф в размере в 8 тысяч евро.

Расследование началось в 2015 году. Предприниматели проинформировали компанию, что к ним поступили предложения от PromoSalento о публикации платных отзывов на их страницах. В ходе начавшейся проверки Tripadvisor заблокировал свыше одной тысячи попыток разместить рецензии на страницах сотни компаний, которые предпринимали мошенники.

Компания подчеркивает, что вердикт итальянского суда стал первым в своем роде, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем это постановление знаковым для интернета. Написание фальшивых отзывов всегда было мошенничеством, но это первый случай, когда мы отправили кого-то за это в тюрьму», – заявил вице-президент компании Брэд Янг.