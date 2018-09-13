Артисты «Амурской осени» выйдут на звездную дорожку даже в морось

Впервые за всю историю фестиваля «Амурская осень» звездная дорожка будет проходить раньше обычного – в 17 часов. Организаторы сообщили, что в этот день в Благовещенске ожидается дождь, однако заверили, что даже в морось артисты выйдут на традиционную церемонию.

«На 15-е число стоит дождь, – сообщила исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова. – Если к 17 часам он будет, как в прошлом году, моросящий, то звездная дорожка состоится. В прошлом году артисты в своих элегантных нарядах прошли под дождем даже без зонтов. Но, если дождь будет проливной, то мероприятие отменится».

Она также добавила, что «Амурская осень» имеет запасной вариант: в субботу, 22 сентября, в ТРЦ «Острова» пройдет еще одна звездная дорожка. Кроме того, обсуждается вариант проведения и первой звездной дорожки под крышей в случае сильного дождя.

Кто пройдет по звездной дорожке 15 сентября, организаторы не назвали. Сообщили лишь, что их будет порядка ста человек. В это число войдут члены жюри (правда, не будет режиссера Антона Мегердичева), артисты первых спектаклей.

Почти 60 участников фестиваля в пятницу, 14 сентября, прилетают в Хабаровск, где также проводится «Пролог» «Амурской осени», посвященный юбилею Хабаровского края.