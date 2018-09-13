Актриса из Москвы сравнила посещение амурского села с инопланетным путешествием

Фото: instagram.com/yana.kraynova.actress

Московская актриса Яна Крайнова, которая приехала в Приамурье на фестиваль кино и театра «Амурская осень», делится впечатлениями в своем Инстаграме. Она уже успела побывать в селе Чагоян Шимановского района, и поездка туда, судя по одной из записей в соцсети, озадачила Яну.

Актриса пишет, что Чагоян находится в 5 часах езды на машине от Благовещенска. При этом последние 100 километров пути приходится преодолевать по разбитой дороге на скорости 50 километров в час. Яна Крайнова отмечает, что в переводе с китайского языка Чагоян означает «белый камень», село находится на берегу реки Зеи, и здесь ведется добыча известняка – отсюда и название населенного пункта.

«В нем официально проживают 400 человек, по факту – раза в два меньше. В 27 километрах от Чагояна дважды в год запускают ракеты на орбиту. На это время всех жителей эвакуируют в ближайший райцентр Шимановск…» – делится своими познаниями Крайнова.

Актриса отметила, что «тут ездят на машине УАЗ (в народе "буханка") и до сих пор нет канализации». В то же время, пишет Крайнова, в селе проживает женщина, у которой четверо своих детей и семеро приемных. При местной библиотеке есть клуб «Ягодка», где «дамы за 70-80 лет поют частушки и пляшут». Мужчин в Чагояне больше, чем женщин, пишет актриса, а по улицам ходят кони и коровы.

«Это XXI век... Я не берусь делать никаких выводов. Я просто сегодня слетала на другую планету. Или это мы с вами живем в параллельной реальности... Не знаю», – подытожила Яна Крайнова.

«У нас в Амурской области таких сел и деревень очень много», – ответил на запись в Инстаграме один из пользователей. «В такие места надо привозить депутатов ГД, сенаторов и все правительство РФ, чтобы они включали мозги, когда принимают какие-то непопулярные решения /меры/ законы», – высказался еще один комментатор.