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13сентября
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сегодня, 13:01 5

Актриса из Москвы сравнила посещение амурского села с инопланетным путешествием

Актриса из Москвы сравнила посещение амурского села с инопланетным путешествием
Фото: instagram.com/yana.kraynova.actress

Московская актриса Яна Крайнова, которая приехала в Приамурье на фестиваль кино и театра «Амурская осень», делится впечатлениями в своем Инстаграме. Она уже успела побывать в селе Чагоян Шимановского района, и поездка туда, судя по одной из записей в соцсети, озадачила Яну.

Актриса пишет, что Чагоян находится в 5 часах езды на машине от Благовещенска. При этом последние 100 километров пути приходится преодолевать по разбитой дороге на скорости 50 километров в час. Яна Крайнова отмечает, что в переводе с китайского языка Чагоян означает «белый камень», село находится на берегу реки Зеи, и здесь ведется добыча известняка – отсюда и название населенного пункта.

«В нем официально проживают 400 человек, по факту – раза в два меньше. В 27 километрах от Чагояна дважды в год запускают ракеты на орбиту. На это время всех жителей эвакуируют в ближайший райцентр Шимановск…» – делится своими познаниями Крайнова.

Актриса отметила, что «тут ездят на машине УАЗ (в народе "буханка") и до сих пор нет канализации». В то же время, пишет Крайнова, в селе проживает женщина, у которой четверо своих детей и семеро приемных. При местной библиотеке есть клуб «Ягодка», где «дамы за 70-80 лет поют частушки и пляшут». Мужчин в Чагояне больше, чем женщин, пишет актриса, а по улицам ходят кони и коровы.

«Это XXI век... Я не берусь делать никаких выводов. Я просто сегодня слетала на другую планету. Или это мы с вами живем в параллельной реальности... Не знаю», – подытожила Яна Крайнова.

«У нас в Амурской области таких сел и деревень очень много», – ответил на запись в Инстаграме один из пользователей. «В такие места надо привозить депутатов ГД, сенаторов и все правительство РФ, чтобы они включали мозги, когда принимают какие-то непопулярные решения /меры/ законы», – высказался еще один комментатор.

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#Амурская осень #визиты #культура #шоу-бизнес


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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    55 минут назад

    Можно подумать только в Амурской области есть такин деревни.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    51 минута назад

    На примере этой артистки видно как зажралась Москва. Действительно есть Москва и есть Россия.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    36 минут назад

    Царь хороший это всё министры ему врут,а Вова добрый когда собачку подарит или долги простит от нашего имени! А всё плохое-происки хохлов и пиндосов...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    29 минут назад

    Сразу вспомнилось:" Правительство на другой планете живет, родной."(С)

  • physic1

    physic1
    59 секунд назад

    И чего это с Дальнего Востока народ уежжает?

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