92 билета на «Амурскую осень» в одни руки: в шатре фестиваля проведут розыгрыш

Стали известны звездные участники встреч в шатре фестиваля «Амурская осень». Первым станет известный польский артист Ежи Штур, а последним – известный российский режиссер Александр Котт. Встреча с ним состоится почти сразу после показа конкурсного фильма «Спитак».

В 2018 году уже традиционный шатер фестиваля изменит свою работу. Во-первых, он слегка передвинулся: стоял ближе к набережной Амура, а теперь стоит ближе к площади. Работать он тоже будет по-новому. Встречи со звездами будут начинаться не раньше 22 часов, однако еще раньше здесь начнут проводить самые разные мероприятия молодежного формата: мастер-классы по инста-режиссуре, интеллектуальные игры и так далее.

В самый первый вечер – в пятницу, 14 сентября, – в шатре состоится распродажа билетов на мероприятия «Амурской осени». Также здесь можно принять участие в розыгрыше и получить билеты бесплатно. С 21 часа все желающие смогут купить билеты, причем по более низкой цене. Например, на спектакль «Гамлет. Очная ставка» можно будет купить билеты по 500 рублей – таких лишь несколько. Кроме того, для покупателей будет много разных акций, когда, взяв один билет, можно получить второй бесплатно.

«Каждый покупатель получит купон и станет участником розыгрыша, – рассказала исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова. – И ровно в 22 часа Оксана Сташенко и Максим Колосов назовут трех победителей розыгрыша. Первый получит билеты на всю кинопрограмму фестиваля. Второй – на всю программу кино и творческие вечера. А вот третий станет обладателем комплекта из 92 билетов – на все мероприятия фестиваля!».

Ольга Смирнова добавила, что выигранными билетами можно делиться с близкими, потому что посетить все мероприятия «Амурской осени» просто нереально.

С 16 сентября в 22 часа в шатре начинаются встречи со звездами. В воскресный вечер амурчане смогут пообщаться с известным польским актером Ежи Штуром, который снимался в советско-российском кино: «Дежа вю» и «Даун Хаус». В понедельник, 17 сентября, персоной дня станет актриса Екатерина Волкова. Следующий герой – актриса Оксана Сташенко – уже приехала в Амурскую область и даже успела выступить на набережной Благовещенска. Встретиться с ней в шатре можно будет во вторник, 18 сентября.

Следующий герой «Персоны» на фестиваль немного опоздает. Режиссер Антон Мегердичев, фильм которого «Движение вверх» взорвал российский прокат минувшей зимой, является председателем жюри короткого метра, но на церемонию открытия он не успевает. Зато все желающие смогут задать ему вопросы вечером в среду, 19 сентября.

В четверг, 20 сентября, в шатер придет еще один председатель жюри – на этот раз полнометражных фильмов – артист и художник Лев Прыгунов. В пятницу, 21 сентября, с горожанами встретятся сразу два участника фестиваля – актеры сериала «Молодежка» Евгений Кулик и Макар Запорожский. Они участвуют в «Амурской осени» сразу в нескольких ипостасях. Кроме того, что молодые люди – актеры, им предстоит побыть хоккеистами на товарищеском матче в рамках фестиваля. А Макар Запорожский является еще и продюсером одной из конкурсных картин.

Завершит встречи в шатре Александр Котт. Режиссер известных массовому зрителю «Елок» привозит на фестиваль новый фильм совершенно иного характера – «Спитак». Драма о землетрясении в Армении идет последней в конкурсной программе, и встреча в шатре состоится практически сразу после показа.

Все дни фестиваля в шатре также будет проходить презентация амурских брендов. Желающие смогут купить такой же мед, которым на днях на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин угощал главу Китая Си Цзиньпиня. Также здесь будет присутствовать кофейно-чайный бренд Do.BRO, бренд «Благо». Здесь же можно сыграть и купить краеведческую квест-игру «Самый-самый Благовещенск», автором которой стала уроженка Благовещенска, ныне московский режиссёр и продюсер Яна Стародуб-Афанасьева.

20 сентября в 14 часов «Амурская осень» откроет музей народного художника России Александра Тихомирова, которого не стало в мае 2017 года. Он работал в уникальном жанре оконописи, его работы много лет получали в качестве призов победители фестиваля. Музей разместился в его рабочей мастерской на улице Пионерской.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет выставка китайского художника Ван Ли Тинь Кин и откроется экспозиция «Театр на плечиках». На ней будут представлены костюмы из известных российских спектаклей и съёмок фильмов.

Завершится XVI фестиваль кино и театра «Амурская осень» 23 сентября в 16 часов в Общественно-культурном центре. После этого группа кинематографистов отправится в Китай, в провинцию Ляолин для участия в конкурсе короткометражных фильмов, в которую вошли 10 российских и 10 китайских киноработ.

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