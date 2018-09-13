Московский суд вдвое сократил неустойку для подрядчика космодрома Восточный

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Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы утвердил взыскание с подрядчика амурского космодрома средств за неисполнение контракта. Вместе с тем суд принял во внимание, что сроки нарушались не только по вине подрядной организации, поэтому сократил сумму, которую ей придется выплатить.

Ранее нижестоящий Арбитражный суд в июне текущего года по иску дирекции космодрома Восточный взыскал более 577 миллионов рублей с генподрядчика строительства космодрома – ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (прежнее наименование — ФГУП «Спецстройтехнологии»).

Подрядчик это решение пытался опротестовать, однако апелляционная инстанция в понедельник, 10 сентября, отклонила жалобу «ГВСУ по спецобъектам» на принятое решение Арбитражного суда Москвы, удовлетворившего иск частично — дирекция космодрома просила взыскать с подрядчика около 2,5 миллиарда рублей. Иск был заявлен о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения заключенного в декабре 2014 года госконтракта на строительство комплекса эксплуатации районов падения.

Изначально иск подавался в августе 2016 года. И тогда дирекция космодрома требовала от подрядчика более 1 миллиарда рублей. Затем сумма иска была увеличена почти до двух миллиардов рублей. Арбитраж Москвы в декабре 2016 года отклонил иск, и это решение оставил в силе в апреле 2017 года Девятый арбитражный апелляционный суд. Суды пришли к выводу, что требование истца о взыскании неустойки за период с 1 декабря 2015 года по 25 ноября 2016 года является необоснованным, так как стороны согласовывали изменения сроков выполнения работ. Суды также установили, что истец нарушил обязанность по оказанию ответчику содействия в выполнении работ, в частности с опозданием были переданы стройплощадка и проектная документация.

Арбитражный суд Московского округа в июле 2017 года отменил судебные акты нижестоящих инстанций и передал дело на новое рассмотрение в арбитраж Москвы. При новом рассмотрении представитель космодрома увеличил сумму иска почти до 2,5 миллиарда рублей.

Представитель ответчика пояснил, что переданная подрядчику рабочая документация содержала неточности, в частности в геодезических данных. Кроме того, по словам ответчика, площадка под строительство находится в тайге, и к ней не было временных дорог. Исполнение контракта в срок было невозможно, в то же время подрядчик не имел возможности вносить коррективы, отметил представитель стройкомпании.

Арбитраж Москвы, удовлетворяя иск частично, принял во внимание, что неисполнение контракта произошло по вине обеих сторон, в частности, в связи с тем, что заказчик до сих пор вносит изменения в рабочую документацию. На этом основании в соответствии с нормами ГК РФ суд уменьшил рассчитанную истцом неустойку вдвое. Суд по ходатайству ответчика применил также нормы ГК об уменьшении неустойки ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства, сообщают РИА Новости.