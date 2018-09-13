В Приамурье мошенники звонят в ТРЦ и предлагают откупиться от проверок

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Амурское управление МЧС России предостерегает руководителей объектов с массовым пребыванием людей от действий мошенников. Злоумышленники под видом сотрудников МЧС сообщают о ложных предстоящих проверках и предлагают откупиться от них.

«Мошенники обзванивают торговые центры и без предисловий, быстро, напористо и убедительно предлагают откупиться от Московской комиссии ценным подарком или кругленькой суммой!» – сообщили в управлении

Атаке телефонных аферистов уже подверглись бизнесмены ряда субъектов РФ, в том числе Амурской области.

«Мошенники используют имена действующих сотрудников МЧС из числа руководящего состава Главных управлений, чтобы внести тем самым большую уверенность в коммерческих структурах, что есть угроза проверки», – рассказал Сергей Чебыкин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области.

Помимо служебного удостоверения, которое обязан представить сотрудник отдела надзорной деятельности МЧС России, у него должен быть нагрудный значок и все необходимые документы для проведения проверки. О предстоящей проверке должностные лица объекта уведомляются официально за сутки. Уточнить данные об инспекторе можно по телефону доверия главного управления МЧС России по Амурской области: 8(4216)53-99-99.