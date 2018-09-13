«Хищник», «Бельканто», «Временные трудности»: кинопремьеры недели

Фото: sci-fi-news.ru

В четверг, 13 сентября, в Благовещенске стартовали семь кинопремьер. В местных кинотеатрах можно посмотреть фантастический фильм «Хищник», боевик «Багровая мята», комедию «Счастья! Здоровья!», драму «Временные трудности», драматический триллер «Бельканто», мультфильм «Большой кошачий побег» 3D, криминальную комедию «Мир принадлежит тебе».

Хищник

Главный герой, бывший морпех, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

Актеры: Бойд Холбрук, Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, Кигэн-Майкл Ки. Режиссер: Шейн Блэк.

Фильм будут показывать в ДК Профсоюзов и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Багровая мята

Когда система закрывает глаза на убийство ее семьи, она решает вершить справедливость сама: очистить город от преступников и продажных полицейских, чтобы отомстить за любимых. Ведь месть — это блюдо, которое подают холодным. Холодным, как мороженое со вкусом мяты, которое так любила ее единственная дочь.

Актеры: Дженнифер Гарнер, Джон Галлахер мл., Джон Ортис, Хуан Пабло Раба. Режиссер: Пьер Морель.

Фильм можно посмотреть в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова» и кинокомплексе «Благовещенск».

Счастья! Здоровья!

Три влюблённые пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и Гузельки свадьба — это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички-Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу» — её «бывший» Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы. Зато гости отрываются от души, а у зрителей фильма «Счастья! Здоровья!» есть уникальная возможность побывать сразу на трёх свадьбах. Тосты и конкурсы, песни и танцы, поцелуи и… драки — что за свадьба без драки?! Это бомбически круто и нереально смешно. Три свадьбы, три пары — такие разные, такие непохожие. Но любовь объединяет, а гости от души желают: «Счастья! Здоровья!».

Актеры: Зоя Бербер, Камиль Ларин, Марина Федункив, Сергей Аброскин. Режиссеры: Марк Горобец, Арман Марутян, Леонид Марголин.

Картину покажут в ДК Профсоюзов,ТРЦ «Острова» и киноцентре «Благовещенск».

Временные трудности

У Саши Ковалёва была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности». Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда — каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе — издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого. Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с ним. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис — у вас временные трудности» — говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр. Но однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.

Актеры: Риналь Мухаметов, Иван Охлобыстин, Илья Рязанов, Виктория Соловьева. Режиссер: Михаил Расходников.

Ленту можно посмотреть в ТРЦ «Острова» и кинокомплексе «Благовещенск».

Бельканто

Оперная дива Роксана Косс приезжает в одну из стран Южной Америки, чтобы выступить на приеме по случаю дня рождения японского магната. Гости наслаждались великолепным сопрано Роксаны, когда в дом ворвались боевики во главе с генералом Беньямином. В обмен на 490 жизней они требовали освобождения заключенных повстанцев. Месяц заложники и террористы проведут в оккупированном особняке. Чтобы выжить, им необходимо попытаться понять друг друга…

Актеры: Джулианна Мур, Кристофер Ламберт, Кен Ватанабе, Себастьян Кох. Режиссер: Пол Вайц.

Фильм покажут в ТРЦ «Острова» и кинокомплексе «Благовещенск».

Большой кошачий побег 3D

Большинство домашних котов, как наш герой Пухляш, привыкли довольствоваться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, не из таких. Ему вечно не сидится на месте, и он очень хочет путешествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную Долину Розовых Снов, он сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно. Ленивому и неповоротливому Пухляшу только и остается, что отправиться на его поиски вместе с другом волнистым попугаем, ведь жизнь большого города таит немало опасностей для маленького котенка. Всех троих впереди ждет немало приключений и важных открытий.

Актеры: Ян Яньдо, Эмиль Чау, Чэнь Линьшэн. Режиссер: Гэри Ван.

Фильм можно увидеть в ДК Профсоюзов и кинокомплексе «Благовещенск».

Мир принадлежит тебе

Криминальный талант он унаследовал от гламурной матери, изящно опустошающей лучшие бутики Франции, страстно увлекающейся азартными играми и искусно манипулирующей всеми вокруг, и отца, который не так давно наводил шорох на весь Париж. Но молодой человек мечтает о легальном бизнесе и спокойной жизни на берегу океана с любимой девушкой. Правда, чтобы провернуть последнюю грандиозную аферу, ему все-таки придется обратиться за помощью к маме и папе…

Актеры: Карим Леклу, Изабель Аджани, Венсан Кассель, Улайя Амамра. Режиссер: Ромен Гаврас.

Картину покажут в кинокомплексе «Благовещенск». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться в разделе «Афиша».