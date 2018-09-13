Девочка покрылась кровавым потом из-за экзаменов

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У ребенка из Вьетнама во время подготовки к экзамену выступил кровавый пот. Врачи полагают, что у 11-летней школьницы гематидроз – редкое состояние, проявляющееся во время страха или волнения.

При таком заболевании пот человека смешивается с кровью из-за поражения стенок сосудов и просачивается через поры на поверхность кожи в виде красного пота.

Когда симптомы проявились в первый раз, врачи предположили, что у девочки кожная инфекция, назначили курс лечения. После того как медикаменты не помогли, ребенка обследовали повторно и предположили, что состояние может быть обусловлено гематидрозом. По словам врача, гематидрозу подвержен один из 10 миллионов человек.

Причина появления у людей кровавого пота до конца не изучены, поскольку зарегистрированных случаев мало. В семье, помимо этого ребенка, еще двое детей, но ни у кого из них нет этого редкого заболевания.

Специалисты планируют попробовать несколько вариантов лечения. В первую очередь, по словам лечащего врача, необходимо снизить уровень беспокойства. Исследования немногочисленных случаев показали, что гематидроз не влияет на продолжительность жизни, сообщает GFAclaims.com.