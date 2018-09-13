В Приамурье определили региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
В рамках поэтапного запуска новой системы регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) министерство жилищно-коммунального хозяйства Приамурья заключило соглашения с выбранными по итогам конкурсов региональными операторами. Всего их пять. Работу они начнут 1 января 2019 года.
Как отмечают в ведомстве, согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», с момента перехода на новое регулирование в области обращения с ТКО сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и их захоронение обеспечиваются только региональными операторами.
Все собственники должны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются отходы и находятся места их сбора. Также они должны оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
В связи с этим министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области доводит до сведения граждан, руководителей учреждений и предприятий всех форм собственности, а также управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов Амурской области информацию о выбранных региональных операторах на территориях области.
Так, в городах Зея и Тында, в Сковородинском, Зейском, Тындинском и Магдагачинском районах 20 августа 2018 года по итогам конкурса с ООО «СпецЭкоМаш» заключено соглашение сроком на 10 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЭКОМАШ»
Адрес: 633103, Новосибирская область, г.Обь, ул. ЖКО АЭРОПОРТА Д. 18/1 Тел./факс: 8(41658) 3 00 15
ИНН 5448951953
КПП 544801001
ОГРН 1185476011181
Директор: Кузнецов К.А.
В Белогорске, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Октябрьском районах 27 июня 2018 года по итогам конкурса с ООО «ТрансЭкоСервис» заключено соглашение сроком на 10 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭкоСервис»
Адрес: 676852, Амурская область, г. Белогорск, ул. Краснофлотская, д. 48,
Тел./факс: 8 (41641) 5 03 39
ИНН 2804014952
КПП 280401001
ОГРН 1112804001100
Генеральный директор: Пицуков А.В.
В Райчихинске, Прогрессе, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Константиновском, Михайловском районах 14 мая 2018 года по итогам конкурса с ООО «Жилищный эксплуатационный участок» заключено соглашение сроком на 10 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный эксплуатационный участок»
Адрес: 676770, Амурская обл.. г. Райчихинск, ул.Милицейская 24, офис 2
Тел./факс: 8 (41647) 2 24 89
ИНН 2806007132
КПП 280601001
ОГРН 1092813000785
Генератор: Чунихин С.А.
В Благовещенске, Благовещенском, Ивановском, Тамбовском районах 14 мая 2018 года по итогам конкурса с ООО «Полигон» заключено соглашение сроком на 10 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Полигон»
Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина. 150. оф. 2
Тел/факс: 8 (4162) 44 02 55
ИНН 2801190759,
КПП 280101001
ОГРН 1132801010264
Директор: Семенов В.С.
В Свободном, Шимановске, Свободненском, Шимановском, Мазановском, Селемджинском районах, ЗАТО Циолковский 14 мая 2018 года по итогам конкурса с ООО «Спецавтохозяйство» заключено соглашение сроком на 10 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство».
Адрес: 676450, Амурская область, г. Свободный, пер. Зеленый, 2
Тел./факс: 8 (41643) 52277/34151
ИНН 2807015182
КПП 280701001
ОГРН 1092807000208
Директор: Захарченко М.В.
Также в ведомстве сообщили, что 1 января 2019 года любая компания, оказывающая услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, но не являющаяся региональным оператором, вывозить мусор самостоятельно и предоставлять счета на оплату оказываемой услуги права не имеют.
Просмотров всего: 683