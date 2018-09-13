В Приамурье определили региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами

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В рамках поэтапного запуска новой системы регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) министерство жилищно-коммунального хозяйства Приамурья заключило соглашения с выбранными по итогам конкурсов региональными операторами. Всего их пять. Работу они начнут 1 января 2019 года.

Как отмечают в ведомстве, согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», с момента перехода на новое регулирование в области обращения с ТКО сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и их захоронение обеспечиваются только региональными операторами.

Все собственники должны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются отходы и находятся места их сбора. Также они должны оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

В связи с этим министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области доводит до сведения граждан, руководителей учреждений и предприятий всех форм собственности, а также управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов Амурской области информацию о выбранных региональных операторах на территориях области.

Так, в городах Зея и Тында, в Сковородинском, Зейском, Тындинском и Магдагачинском районах 20 августа 2018 года по итогам конкурса с ООО «СпецЭкоМаш» заключено соглашение сроком на 10 лет.

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЭКОМАШ»

Адрес: 633103, Новосибирская область, г.Обь, ул. ЖКО АЭРОПОРТА Д. 18/1 Тел./факс: 8(41658) 3 00 15

ИНН 5448951953

КПП 544801001

ОГРН 1185476011181

Директор: Кузнецов К.А.

В Белогорске, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Октябрьском районах 27 июня 2018 года по итогам конкурса с ООО «ТрансЭкоСервис» заключено соглашение сроком на 10 лет.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭкоСервис»

Адрес: 676852, Амурская область, г. Белогорск, ул. Краснофлотская, д. 48,

Тел./факс: 8 (41641) 5 03 39

ИНН 2804014952

КПП 280401001

ОГРН 1112804001100

Генеральный директор: Пицуков А.В.

В Райчихинске, Прогрессе, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Константиновском, Михайловском районах 14 мая 2018 года по итогам конкурса с ООО «Жилищный эксплуатационный участок» заключено соглашение сроком на 10 лет.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный эксплуатационный участок»

Адрес: 676770, Амурская обл.. г. Райчихинск, ул.Милицейская 24, офис 2

Тел./факс: 8 (41647) 2 24 89

ИНН 2806007132

КПП 280601001

ОГРН 1092813000785

Генератор: Чунихин С.А.

В Благовещенске, Благовещенском, Ивановском, Тамбовском районах 14 мая 2018 года по итогам конкурса с ООО «Полигон» заключено соглашение сроком на 10 лет.

Общество с ограниченной ответственностью «Полигон»

Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина. 150. оф. 2

Тел/факс: 8 (4162) 44 02 55

ИНН 2801190759,

КПП 280101001

ОГРН 1132801010264

Директор: Семенов В.С.

В Свободном, Шимановске, Свободненском, Шимановском, Мазановском, Селемджинском районах, ЗАТО Циолковский 14 мая 2018 года по итогам конкурса с ООО «Спецавтохозяйство» заключено соглашение сроком на 10 лет.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство».

Адрес: 676450, Амурская область, г. Свободный, пер. Зеленый, 2

Тел./факс: 8 (41643) 52277/34151

ИНН 2807015182

КПП 280701001

ОГРН 1092807000208

Директор: Захарченко М.В.

Также в ведомстве сообщили, что 1 января 2019 года любая компания, оказывающая услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, но не являющаяся региональным оператором, вывозить мусор самостоятельно и предоставлять счета на оплату оказываемой услуги права не имеют.