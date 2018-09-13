В Китае пропала актриса, сыгравшая в «Железном человеке»

Фото: ekd.me

36-летняя китайская актриса Фань Бинбин (Fan Bingbing), сыгравшая в фильмах «Люди Икс», «Железный человек» и многих других, таинственным образом пропала. Последний раз знаменитость появлялась на публике 1 июля, с тех пор ее никто не видел. Также девушка не выходит на связь с друзьями и родственниками, не появляется в соцсетях.

У полиции есть предположение, что Фань скрывается от уплаты налогов. В Китае правительство жестко следит за доходами знаменитостей. Даже очень популярные актеры не могут рассчитывать на гонорар, превышающий 40 % от бюджета картины.

Фото: China.org.cn

Недавно достоянием общественности стали документы, подтверждающие, что многие знаменитости Китая уклоняются от выплаты налогов, в том числе Фань. Сообщалось, что по контракту с киностудией актриса получила не 1,5 миллиона , а 8 миллионов долларов. Сейчас по этому делу идет расследование, сообщает Life.ru.