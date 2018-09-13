Дальневосточные субсидии на авиаперелеты могут стать круглогодичными

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Предоставление субсидий на авиаперелеты по всем дальневосточным маршрутам должно стать круглогодичным. Такое предложение выдвинула заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая. Его поддержали в Министерстве транспорта РФ.

«Предлагаемые нами меры государственной поддержки авиаперевозок направлены, прежде всего, на то, чтобы как можно больше дальневосточных семей смогли планировать свои перелеты на протяжении всего года и приобретать билеты на самых выгодных условиях, – сказала Ирина Яровая. – Дальневосточники очень ждут принятия этих решений. Мы около года вели работу с Минтрансом, Минфином и Министерством по развитию Дальнего Востока, настаивая на том, что необходимо принимать такие решения. Но не могли достичь понимания именно с Министерством транспорта. То, что сейчас мы его достигли, очень важно, особенно, если данные предложения войдут в перечень поручений президента по итогам Госсовета. Считаю, что в случае реализации, это станет большим вкладом в повышение мобильности дальневосточников».

Также субсидии на перелет предлагают предоставлять многодетным родителям, проживающим на Дальнем Востоке, сообщают в региональном отделении «Единой России».

Ирина Яровая также подчеркнула, что данные предложения согласуются с указанием президента России, озвученным в ходе прямой линии, о необходимости расширения географии и времени применения субсидий, а также расширения круга субъектов, имеющих право на их получение.

Как сообщало Амур.инфо, льготная программа авиаперевозок в 2018 году действует с 1 апреля до 1 декабря. Под категорию льготников подпадают амурчане до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы любого возраста и лица, их сопровождающие, инвалиды с детства II или III группы, а также те, кто сопровождает ребенка-инвалида. Для них билеты до Москвы обходятся в 6 400 рублей в одну сторону. Стоимость билетов по маршруту Благовещенск – Сочи составляет 9 500 рублей, Благовещенск – Санкт- Петербург – 6 500 рублей, Благовещенск – Симферополь – 9 800 рублей в одну сторону.

При этом на самые востребованные – летние маршруты субсидированные билеты были проданы буквально за два дня с момента открытия продаж, что вызвало большое недовольство со стороны тех льготников, которым дешевые билеты не достались.