Из-за «Кросса-2018» по улице Ленина временно ограничат движение

Фото: myslo.ru

Городские автобусы изменят схемы движения, объезд будет осуществляться по другим улицам.

Автобус № 22: Калинина – Зейская – Шевченко – Горького – Пионерская – Зейская – Калинина, далее по маршруту.

Автобусы № 11, К: Ленина – Калинина – Зейская – Шимановского – Ленина и в обратном направлении.

Автобусы № 2, № 2а, № 5, № 7, № 39: Ленина – Калинина– Зейская – 50 лет Октября и в обратном направлении.

Автобусы: № 4, № 9, № 28, № 30, № 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского– Ленина и в обратном направлении.

Автобус №12: Шевченко – Зейская и в обратном направлении.

Автобусы: № 8, № 26, № 106: 50-летия Октября – Зейская – Калинина, далее по маршрутам.

В период закрытия улицы Ленина отправление маршрутов № 16с, № 41с, № 101 будет осуществляться от остановочного пункта Зейская/Богдана Хмельницкого, сообщает мэрия.