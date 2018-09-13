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сегодня, 10:20 1

Из-за «Кросса-2018» по улице Ленина временно ограничат движение

Из-за «Кросса-2018» по улице Ленина временно ограничат движение
Фото: myslo.ru

В Благовещенске 15 сентября временно ограничат движение по улице Ленина от Калинина до Шимановского. Ограничение будет действовать с 09:00 до 14:00. Это связано с проведением спортивно-массового мероприятия «Кросс–2018».

Городские автобусы изменят схемы движения, объезд будет осуществляться по другим улицам.

Автобус № 22: Калинина – Зейская – Шевченко – Горького – Пионерская – Зейская – Калинина, далее по маршруту.

Автобусы № 11, К: Ленина – Калинина – Зейская – Шимановского – Ленина и в обратном направлении.

Автобусы № 2, № 2а, № 5, № 7, № 39: Ленина – Калинина– Зейская – 50 лет Октября и в обратном направлении.

Автобусы: № 4, № 9, № 28, № 30, № 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского– Ленина и в обратном направлении.

Автобус №12: Шевченко – Зейская и в обратном направлении.

Автобусы: № 8, № 26, № 106: 50-летия Октября – Зейская – Калинина, далее по маршрутам.

В период закрытия улицы Ленина отправление маршрутов № 16с, № 41с, № 101 будет осуществляться от остановочного пункта Зейская/Богдана Хмельницкого, сообщает мэрия.

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#спорт #транспорт


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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    А что по набережной нельзя бегать?

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