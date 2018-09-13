Амурские единороссы считают результаты прошедших выборов неплохими

Фото: amur.er.ru

В Амурском региональном отделении партии «Единая Россия» считают, что на выборах, прошедших в Приамурье 9 сентября, единороссы показали неплохой результат. При этом представители партии не получили и половины всех мандатов, за которые боролись.

Подводя итоги единого дня голосования, секретарь Амурского регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Тихончук, поблагодарил единомышленников за работу, а земляков за участие в выборах, сообщили в отделении.

«Именно благодаря жителям области, которые пришли на избирательные участки и проголосовали, выборы на территории Приамурья состоялись. По результатам кампании, единороссы выиграли более 46 % всех мандатов на выборах, а наш кандидат, Василий Орлов, занял кресло губернатора», – отметил Павел Викторович.

На выборах губернатора активность избирателей составила более 30 %. Традиционно высокую явку зафиксировали в северных территориях – Шимановском и Тындинском районах. За кандидата от «Единой России» проголосовали 108 245 жителей региона, это 55,6 % голосов.

На выборах глав сельских поселений выиграли 4 единоросса. Главой Марковского сельсовета (Благовещенский район) стал Юрий Шмилев, Бомнакского (Зейский район) – Марина Подолько, Улемканского (Зейский район) – Николай Кузьменко, Малосазанского (Свободненский район) – Владимир Найда. 107 мандатов у единороссов в представительных органах.

«Это неплохой показатель. Поздравляю всех с достигнутыми результатами. Доверие избирателей — надежная основа и стимул для дальнейшей работы регионального отделения «Единой России». Новоизбранным депутатам, главам и губернатору желаю успешной и продуктивной работы на благо своих поселений, района и Амурской области», – заключил Павел Тихончук.

В целом по стране на прошедших выборах «Единая Россия» показала средний результат в 60,03% голосов, сообщили в региональном отделении партии.

9 сентября, в единый день голосования, в Амурской области состоялись 30 избирательных кампаний. Амурчане выбирали губернатора, депутата Государственной думы от Приамурья, 4 глав сельских поселений, 2 глав городских округов, 221 депутата представительных органов в 22 муниципальных образованиях.

В большинстве кампаний в районах области победили оппозиционеры. В Тынде мэром стала представитель КПРФ Марина Михайлова, в Зее либерал-демократ Сергей Гибадуллин. Большинство мандатов получили представители оппозиционных партий в Тындинской городской думе, в Райчихинском, Свободненском, Зейском и Циолковском горсоветах.

Жалоб и заявлений на нарушения избирательного законодательства, которые могли повлиять на результаты голосования, в избирательные комиссии области не поступало, сообщили в региональном отделении «Единой России» со ссылкой на избирком.