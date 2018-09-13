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13сентября
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Амурские единороссы считают результаты прошедших выборов неплохими

Амурские единороссы считают результаты прошедших выборов неплохими
Фото: amur.er.ru

В Амурском региональном отделении партии «Единая Россия» считают, что на выборах, прошедших в Приамурье 9 сентября, единороссы показали неплохой результат. При этом представители партии не получили и половины всех мандатов, за которые боролись.

Подводя итоги единого дня голосования, секретарь Амурского регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Тихончук, поблагодарил единомышленников за работу, а земляков за участие в выборах, сообщили в отделении.

«Именно благодаря жителям области, которые пришли на избирательные участки и проголосовали, выборы на территории Приамурья состоялись. По результатам кампании, единороссы выиграли более 46 % всех мандатов на выборах, а наш кандидат, Василий Орлов, занял кресло губернатора», – отметил Павел Викторович.

На выборах губернатора активность избирателей составила более 30 %. Традиционно высокую явку зафиксировали в северных территориях – Шимановском и Тындинском районах. За кандидата от «Единой России» проголосовали 108 245 жителей региона, это 55,6 % голосов.

На выборах глав сельских поселений выиграли 4 единоросса. Главой Марковского сельсовета (Благовещенский район) стал Юрий Шмилев, Бомнакского (Зейский район) – Марина Подолько, Улемканского (Зейский район) – Николай Кузьменко, Малосазанского (Свободненский район) – Владимир Найда. 107 мандатов у единороссов в представительных органах.

«Это неплохой показатель. Поздравляю всех с достигнутыми результатами. Доверие избирателей — надежная основа и стимул для дальнейшей работы регионального отделения «Единой России». Новоизбранным депутатам, главам и губернатору желаю успешной и продуктивной работы на благо своих поселений, района и Амурской области», – заключил Павел Тихончук.

В целом по стране на прошедших выборах «Единая Россия» показала средний результат в 60,03% голосов, сообщили в региональном отделении партии.

9 сентября, в единый день голосования, в Амурской области состоялись 30 избирательных кампаний. Амурчане выбирали губернатора, депутата Государственной думы от Приамурья, 4 глав сельских поселений, 2 глав городских округов, 221 депутата представительных органов в 22 муниципальных образованиях.

В большинстве кампаний в районах области победили оппозиционеры. В Тынде мэром стала представитель КПРФ Марина Михайлова, в Зее либерал-демократ Сергей Гибадуллин. Большинство мандатов получили представители оппозиционных партий в Тындинской городской думе, в Райчихинском, Свободненском, Зейском и Циолковском горсоветах.

Жалоб и заявлений на нарушения избирательного законодательства, которые могли повлиять на результаты голосования, в избирательные комиссии области не поступало, сообщили в региональном отделении «Единой России» со ссылкой на избирком.

Просмотров всего: 691

#выборы #областная власть #политика


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Комментарии
Показать все (41) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    конечно не плохим-дальше хуже будет

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Павел Тихончук расскажет как устраивает репрессии в отношении несогласных с "Едром" преподавателей? Трусливый ректор не нашёл ничего лучше, чем ВЫДАВИТЬ из ВУЗа доктора экономических наук. Да уж, показательно! Интересно, вызывает ли уважение у студентов такой ректор?

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    да Тихончук делает сладкую мину при плохой игре-его скоро снимут

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Я подготовлю ПОДРОБНУЮ публикацию о размере яиц для ректора ДальГАУ.

  • Рамзай

    Рамзай
    3 часа назад

    Добездельничались Едросы. Сами себя успокаивают результатами. Работать надо, а не болтать и к населению нужно повернуться лицом, убрать свой зад от лиц народа.

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    2 часа назад

    Почему такие малозначительные, малоинтересные и малопубличные люди возглавляют региональные отделение таких крупных партий? Мельчаем! Гордимся, что выиграли выборы в сельсоветах.

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    2 часа назад

    Савелий28ru

    Почему такие малозначительные, малоинтересные и малопубличные люди возглавляют региональные отделение таких крупных партий? Мельчаем! Гордимся, что выиграли выборы в сельсоветах.



    Пушто больше никого у аппозиционных партий никого и нет

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Оппозиция ликует, впервые за последние 20 лет хоть какую то кость кинули.

    Это далеко не заслуга КПРФ, или ЛДПЕР, это заслуга необходимой пенсионной реформы. Что Кобызов, что Труш нагло приписывают эти достижения себе. По сути это не усиление вас, это некоторое ослабление партии власти

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Это ТУПОСТЬ Едра, которая перешла все пределы, они НЕ ЗНАЮТ того, как работают процессы в ЭКОНОМИКЕ, они рассуждают категориями ЛИЧНОГО обогащения, а пенсионные траты НЕ ВХОДЯТ в личное обогащение кучки захвативших власть.

    Тебе, юноша, не известно то, как работает экономика, ты, поди, в ДальГАУ учился?.. Где у нас кузница кадров, у Тихоньыука же? Так вот, малыш, с ростом производительности труда отпадает необходимость перепроизводства излишков товара, но при социалистическом способе производства увольнение людей НЕ ПРОИСХОДИТ, а происходит СОКРАЩЕНИЕ трудового дня при сохранении уровня заработной платы, снижение цены на товар, и.. СОКРАЩЕНИЕ возраста выхода на пенсию, прикинь?.. А ты не знал? С нынешним уровнем производства люди рабочих специальностей могут выходить на пенсию сильно раньше БЕЗ потерь для экономики, и заниматься работой в УСЛУГАХ, имея пенсионное обеспечение, а работа в сфере услуг это уже ХОББИ, таким образом АВТОМАТИЧЕСКИ и стоимость услуг СНИЖАЕТСЯ, начинается ТВОРЧЕСТВО, а не коммерческое накручивание, прикинь?..

    а о том что же такое социалистическое производство ты сможешь прочесть в следующем посте..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Для наглядности и понимания того, почему ориентация предприятия на снижение издержек и повышение производительности является гораздо более эффективным чем ориентация на стоимостной показатель – прибыль, я буду применять округлённые и кратные 10 цифры, а также, на примере государственного заказа – партах, покажу как происходит процесс планового снижения цен.

    Задача государства – обеспечить школы партами.

    Требование к изделию – минимальный срок комфортной эксплуатации парты, при условии бережного отношения к ней - 20 лет. Соответствие антропометрическим и возрастным особенностям строения детского организма. Соответствие санитарным и медицинским нормам, травмобезопасность, удобство эксплуатации, снижение утомляемости детей. Таким образом за основу будет взято научное обоснование учёного гигиениста Эрисмана, чертежи предоставлены научно-исследовательским институтом, исполнена парта будет из фанеры, поскольку она позволяет более бережно подходить к природному богатству – лесу. Фанера держит саморез даже лучше, чем массив дерева, не трескается со временем.

    Производство: Бригада из 10 рабочих за смену способна изготовить 1 парту. В месяц это будет 30 парт. Плата за труд из расчёта покрытия основных потребностей и в соответствии с квалификацией - 10 рублей в месяц, следовательно, составляющая ЗП в парте - 3,3 рубля. Сырьё предоставляется государством не по аукциону, а на основании расчётов потребностей производства. Таким образом за 30 парт государство выплатит 100 рублей, что составит её цену. Но государство в течении года будет приобретать производимые парты чтобы обеспечить школы, однако задача производства - повысить производительность труда. И один из десяти рабочих вдруг придумал то, как увеличить производительность без увеличения интенсивности. Он придумал что-то, что ускорило работу, но не привело к ухудшению эксплуатационных характеристик.

    Рационализатор защищает своё ноу-хау, а поскольку руководству это выгодно, и они тут же внедряют это в производство. Бригада получает премию в 100 рублей где 50 рублей - автору и 50 рублей остальным 9ти в бригаде. Теперь производительность не 1 парта в смену, а 2 шт. (или 60 парт в месяц), при этом интенсивность труда не увеличилась, а новый раскрой листа фанеры снизил количество отходов, что так же привело к снижению издержек. Государство всё равно выкупает производимый объём из расчёта, что доля ЗП в одной парте всё те же 3,3 рубля. А работники как получали свои 10 рублей в течении месяца, так и получают, получив, при этом премии. В конце года вместе 360 парт имеем 720 и предприятие в течении года получило потребительских рублей не 1 188, а 2 376. где 1 188 рублей - сверхприбыль за перевыполнение плана. Теперь разделим эту сумму на весь коллектив предприятия и в конце года все получают ещё по премии, скажем в 20 рублей на коллектив всего 200 рублей от 1 188 рублей. Оставшиеся 988 рублей – это средства фонда общественного потребления, из которого будет строится жильё для рабочих предприятия, детски сад, клуб, но с определением первоочерёдность покрытия потребности. Но это ещё не всё.

    Государство проводит инвентаризацию и выявляет, что производство парт (в единицах товара) увеличено в разы, а это значит школы сильно раньше плановых показателей получают новые парты, а дети крепнут, не страдая от искривления позвоночника.

    Плановый показатель пересматривается в сторону увеличения и теперь в месяц уже не 30 парт, а 60. Заработная плата всё та же - 10 рублей в месяц. Однако парта стала стоить теперь уже не в 3,3 рубля, а 1,65 рубля. Государство, по итогам прошедшего года (весною следующего) заявляет о снижении цен на парты. Далее картина повторяется и теперь уже бригада за смену делает не 2, а 4 парты (или 120 штук в месяц), При этом Ноу-хау заводов постоянно переносятся на прочие остальные предприятия, при том, что премии получают только заводы-новаторы. Возросшего объёма производства становится достаточно, однако рационализаторская деятельность всё равно приветствуется, бригада не унимается, и их рационализаторская деятельность кипит и ширится, между предприятиями, внедрено социалистическое соревнование (не путать с конкуренцией), в бригадах сильно ценят башковитых и квалифицированных работников, в процесс рационализаторства вовлекается всё больше людей, в итоге получается снижение цены с ростом производительности, поскольку прибавочная стоимость обобществляется и теперь на те же 10 рублей ЗП в месяц можно купить больше продукта соответствующего качественным характеристикам установленным на основе научного исследования.

    Государство выходит на показатели воспроизводства, но, чтобы избежать перепроизводства, принимается решение сократить… время работы в двое при сохранении заработной платы! Теперь смена длится не 8 часов, а 4 часа, при той же заработной плате в 10 рублей в месяц. А парты, тем времен сильно подешевели. Они теперь стоят очень дёшево, установленными эксплуатационными характеристиками обладает, имеем экономию по ресурсу, имеем развитие науки, рост уровня жизни и благосостояния, имеем рост качества жизни, увеличивается свободнее время, человек занимается самосовершенствованием, получает дополнительное образование и т.п. Следующим этапом становится сокращение срока выхода на пенсию..

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    С пользой выборы прошли, довольны и ЕР и КПРФ. Молодцы, господа-товарищи.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Антон Макаров

    Оппозиция ликует, впервые за последние 20 лет хоть какую то кость кинули. Это далеко не заслуга КПРФ, или ЛДПЕР, это заслуга необходимой пенсионной реформы. Что Кобызов, что Труш нагло приписывают эти достижения себе. По сути это не усиление вас, это некоторое ослабление партии власти



    Это не ослабление.Это уже понос.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Сергей ТрушДля наглядности и понимания того, почему ориентация предприятия на снижение издержек и повышение производительности является гораздо более эффективным чем ориентация на стоимостной показатель – прибыль, я буду применять округлённые и кратные 10 цифры, а также, на примере государственного заказа – партах, покажу как происходит процесс планового снижения цен.

    Задача государства – обеспечить школы партами.

    Требование к изделию – минимальный срок комфортной эксплуатации парты, при условии бережного отношения к ней - 20 лет. Соответствие антропометрическим и возрастным особенностям строения детского организма. Соответствие санитарным и медицинским нормам, травмобезопасность, удобство эксплуатации, снижение утомляемости детей. Таким образом за основу будет взято научное обоснование учёного гигиениста Эрисмана, чертежи предоставлены научно-исследовательским институтом, исполнена парта будет из фанеры, поскольку она позволяет более бережно подходить к природному богатству – лесу. Фанера держит саморез даже лучше, чем массив дерева, не трескается со временем.

    Производство: Бригада из 10 рабочих за смену способна изготовить 1 парту. В месяц это будет 30 парт. Плата за труд из расчёта покрытия основных потребностей и в соответствии с квалификацией - 10 рублей в месяц, следовательно, составляющая ЗП в парте - 3,3 рубля. Сырьё предоставляется государством не по аукциону, а на основании расчётов потребностей производства. Таким образом за 30 парт государство выплатит 100 рублей, что составит её цену. Но государство в течении года будет приобретать производимые парты чтобы обеспечить школы, однако задача производства - повысить производительность труда. И один из десяти рабочих вдруг придумал то, как увеличить производительность без увеличения интенсивности. Он придумал что-то, что ускорило работу, но не привело к ухудшению эксплуатационных характеристик.

    Рационализатор защищает своё ноу-хау, а поскольку руководству это выгодно, и они тут же внедряют это в производство. Бригада получает премию в 100 рублей где 50 рублей - автору и 50 рублей остальным 9ти в бригаде. Теперь производительность не 1 парта в смену, а 2 шт. (или 60 парт в месяц), при этом интенсивность труда не увеличилась, а новый раскрой листа фанеры снизил количество отходов, что так же привело к снижению издержек. Государство всё равно выкупает производимый объём из расчёта, что доля ЗП в одной парте всё те же 3,3 рубля. А работники как получали свои 10 рублей в течении месяца, так и получают, получив, при этом премии. В конце года вместе 360 парт имеем 720 и предприятие в течении года получило потребительских рублей не 1 188, а 2 376. где 1 188 рублей - сверхприбыль за перевыполнение плана. Теперь разделим эту сумму на весь коллектив предприятия и в конце года все получают ещё по премии, скажем в 20 рублей на коллектив всего 200 рублей от 1 188 рублей. Оставшиеся 988 рублей – это средства фонда общественного потребления, из которого будет строится жильё для рабочих предприятия, детски сад, клуб, но с определением первоочерёдность покрытия потребности. Но это ещё не всё.

    Государство проводит инвентаризацию и выявляет, что производство парт (в единицах товара) увеличено в разы, а это значит школы сильно раньше плановых показателей получают новые парты, а дети крепнут, не страдая от искривления позвоночника.

    Плановый показатель пересматривается в сторону увеличения и теперь в месяц уже не 30 парт, а 60. Заработная плата всё та же - 10 рублей в месяц. Однако парта стала стоить теперь уже не в 3,3 рубля, а 1,65 рубля. Государство, по итогам прошедшего года (весною следующего) заявляет о снижении цен на парты. Далее картина повторяется и теперь уже бригада за смену делает не 2, а 4 парты (или 120 штук в месяц), При этом Ноу-хау заводов постоянно переносятся на прочие остальные предприятия, при том, что премии получают только заводы-новаторы. Возросшего объёма производства становится достаточно, однако рационализаторская деятельность всё равно приветствуется, бригада не унимается, и их рационализаторская деятельность кипит и ширится, между предприятиями, внедрено социалистическое соревнование (не путать с конкуренцией), в бригадах сильно ценят башковитых и квалифицированных работников, в процесс рационализаторства вовлекается всё больше людей, в итоге получается снижение цены с ростом производительности, поскольку прибавочная стоимость обобществляется и теперь на те же 10 рублей ЗП в месяц можно купить больше продукта соответствующего качественным характеристикам установленным на основе научного исследования.

    Государство выходит на показатели воспроизводства, но, чтобы избежать перепроизводства, принимается решение сократить… время работы в двое при сохранении заработной платы! Теперь смена длится не 8 часов, а 4 часа, при той же заработной плате в 10 рублей в месяц. А парты, тем времен сильно подешевели. Они теперь стоят очень дёшево, установленными эксплуатационными характеристиками обладает, имеем экономию по ресурсу, имеем развитие науки, рост уровня жизни и благосостояния, имеем рост качества жизни, увеличивается свободнее время, человек занимается самосовершенствованием, получает дополнительное образование и т.п. Следующим этапом становится сокращение срока выхода на пенсию..


    Сергей, это все шоколадно. У меня вопрос: себестоимость спирта в СССР была около 3 коп. за литр, а бутыль водки продавали за 5р05к. Без учета тары, т. е. За 12р. 63к. Почему так?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Сергей Труш ..


    Даже читать твой бред желания нет. Кузьмин просрал выборы, если бы не договоренности на верху, Ракутина бы вас взгрела по первое число.

    А с твоими экспертными текстами мы уже знакомы. Не дай бог таких людей к рулю власти, даже представить страшно. Ещё страшнее когда эти дауны не вкурсе, что несут бред

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Тотоша посмотри проценты Орлова и проценты Кузьмина -ты чё какой сговор?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Нахватаются верхушек и мнут себя экспертами экономики, дорожного хозяйства и метафизики. Клоуны

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Антон Макаров

    Сергей Труш

    ..



    Даже читать твой бред желания нет. Кузьмин просрал выборы, если бы не договоренности на верху, Ракутина бы вас взгрела по первое число. А с твоими экспертными текстами мы уже знакомы. Не дай бог таких людей к рулю власти, даже представить страшно. Ещё страшнее когда эти дауны не вкурсе, что несут бред


    :))) БРЕД?.. да по тому, что ты ТУП, парниша! :))) тебе палево в свою родную деревню возвращаться, правда, а стоять консультантом в магазине имея диплом "муниципальное управление" палево.. вот и трёшься возле едра, вылизывая задницы. Хотя что ты, что твой ректор Дальгарвордский, одного поля ягода, трусливые создания.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Дмитрий1



    Сергей, это все шоколадно. У меня вопрос: себестоимость спирта в СССР была около 3 коп. за литр, а бутыль водки продавали за 5р05к. Без учета тары, т. е. За 12р. 63к. Почему так?


    ??? А нужно ужрать народ халявной водкой?.. вот смотри, что писал деспот и тиран Сталин

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Братеев1Тотоша посмотри проценты Орлова и проценты Кузьмина -ты чё какой сговор?


    Ты серьезно, да? Абрамов же просто так на губерские не пошел и мандат сдал. Не захотел просто?

    Подстелились под едро, правильно говорят комуняки - ЛДПЕР - Либерально демократическая партия единой россии

  • starco

    starco
    1 час назад

    Сергей Труш

    Это ТУПОСТЬ Едра, которая перешла все пределы, они НЕ ЗНАЮТ того, как работают процессы в ЭКОНОМИКЕ, они рассуждают категориями ЛИЧНОГО обогащения, а пенсионные траты НЕ ВХОДЯТ в личное обогащение кучки захвативших власть.

    Тебе, юноша, не известно то, как работает экономика, ты, поди, в ДальГАУ учился?.. Где у нас кузница кадров, у Тихоньыука же? Так вот, малыш, с ростом производительности труда отпадает необходимость перепроизводства излишков товара, но при социалистическом способе производства увольнение людей НЕ ПРОИСХОДИТ, а происходит СОКРАЩЕНИЕ трудового дня при сохранении уровня заработной платы, снижение цены на товар, и.. СОКРАЩЕНИЕ возраста выхода на пенсию, прикинь?.. А ты не знал? С нынешним уровнем производства люди рабочих специальностей могут выходить на пенсию сильно раньше БЕЗ потерь для экономики, и заниматься работой в УСЛУГАХ, имея пенсионное обеспечение, а работа в сфере услуг это уже ХОББИ, таким образом АВТОМАТИЧЕСКИ и стоимость услуг СНИЖАЕТСЯ, начинается ТВОРЧЕСТВО, а не коммерческое накручивание, прикинь?..

    а о том что же такое социалистическое производство ты сможешь прочесть в следующем посте..



    Сферический конь в вакууме - это интересно, но можно привести не теоритические выкладки - а пример социалистического государства в мире, которое было бы в лидирующей 10-ке по уровню ВВП на душу населения ?

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Абрамов решил , что ему ближе законотворческая деятельность

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    starco

    Сергей Труш

    Это ТУПОСТЬ Едра, которая перешла все пределы, они НЕ ЗНАЮТ того, как работают процессы в ЭКОНОМИКЕ, они рассуждают категориями ЛИЧНОГО обогащения, а пенсионные траты НЕ ВХОДЯТ в личное обогащение кучки захвативших власть.

    Тебе, юноша, не известно то, как работает экономика, ты, поди, в ДальГАУ учился?.. Где у нас кузница кадров, у Тихоньыука же? Так вот, малыш, с ростом производительности труда отпадает необходимость перепроизводства излишков товара, но при социалистическом способе производства увольнение людей НЕ ПРОИСХОДИТ, а происходит СОКРАЩЕНИЕ трудового дня при сохранении уровня заработной платы, снижение цены на товар, и.. СОКРАЩЕНИЕ возраста выхода на пенсию, прикинь?.. А ты не знал? С нынешним уровнем производства люди рабочих специальностей могут выходить на пенсию сильно раньше БЕЗ потерь для экономики, и заниматься работой в УСЛУГАХ, имея пенсионное обеспечение, а работа в сфере услуг это уже ХОББИ, таким образом АВТОМАТИЧЕСКИ и стоимость услуг СНИЖАЕТСЯ, начинается ТВОРЧЕСТВО, а не коммерческое накручивание, прикинь?..

    а о том что же такое социалистическое производство ты сможешь прочесть в следующем посте..



    Сферический конь в вакууме - это интересно, но можно привести не теоритические выкладки - а пример социалистического государства в мире, которое было бы в лидирующей 10-ке по уровню ВВП на душу населения ?



    СССР. Прикинь? 2ое место в мире по уровню роста и дохода, и на первом по уровню безусловных социальных гарантий

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Сергей Труш
    Антон Макаров

    Сергей Труш

    ..



    Даже читать твой бред желания нет. Кузьмин просрал выборы, если бы не договоренности на верху, Ракутина бы вас взгрела по первое число. А с твоими экспертными текстами мы уже знакомы. Не дай бог таких людей к рулю власти, даже представить страшно. Ещё страшнее когда эти дауны не вкурсе, что несут бред


    :))) БРЕД?.. да по тому, что ты ТУП, парниша! :)))


    Не раз тебе по полкам раскидывал твои умственно отсталые доводы. Устал. Иди в шарагу на гос и мун, мож позориться меньше будешь

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ?*?!! Ты? МНЕ?.. ты головой тронулся, малыш? :)) ССЫЛКУ на раскладки.. ТРЕПЛО,

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Братеев1Абрамов решил , что ему ближе законотворческая деятельность


    Труш, успокой своего недалёкого бота. Позорище же, ну

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Сергей Труш
    Дмитрий1



    Сергей, это все шоколадно. У меня вопрос: себестоимость спирта в СССР была около 3 коп. за литр, а бутыль водки продавали за 5р05к. Без учета тары, т. е. За 12р. 63к. Почему так?


    ??? А нужно ужрать народ халявной водкой?.. вот смотри, что писал деспот и тиран Сталин



    То есть высокая цена на водку сделана с заботой о тупом народе. Гуд. Другой вопрос: почему ВАЗ 2104 на внутреннем рынке продавалась за 7500руб, в тоже время в Канаду продали по 4000$ за штуку, при курсе рубля 70 коп. за бакс?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Тебя только что ПУБЛИЧНО носом натыкали в суть "пенсионной реформы" и того, что вы ВРЁТЕ людям, не понимая ВООБЩЕ того, КАК устроена экономика. А ты всё корячишь из себя?.. мож мне к тебе в гости прийти? Посмотреть,, на что тратятся бюджетные деньги? Я ж видел, как ты с корефанов своим реагировали на улице увидев меня и РЕЗКО передумали идти, пытаясь пристроится рядом :)))) дегенераты малолетние :)))

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Сергей Труш?*?!! Ты? МНЕ?.. ты головой тронулся, малыш? :)) ССЫЛКУ на раскладки.. ТРЕПЛО,


    Ищи по веткам, клоун ручной.

    Может ты расскажешь какое ЛДПЕР неручное дно?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Сергей ТрушТебя только что ПУБЛИЧНО носом натыкали в суть "пенсионной реформы" и того, что вы ВРЁТЕ людям, не понимая ВООБЩЕ того, КАК устроена экономика. А ты всё корячишь из себя?.. мож мне к тебе в гости прийти? Посмотреть,, на что тратятся бюджетные деньги? Я ж видел, как ты с корефанов своим реагировали на улице увидев меня и РЕЗКО передумали идти, пытаясь пристроится рядом :)))) дегенераты малолетние :)))


    Если к тебе там пристраиваются парни, это только твои проблемы. Слышал гейские вечеринки у Жирика считаются модными

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    коммунисты не могут успокоиться после поражения

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Дмитрий1





    То есть высокая цена на водку сделана с заботой о тупом народе. Гуд. Другой вопрос: почему ВАЗ 2104 на внутреннем рынке продавалась за 7500руб, в тоже время в Канаду продали по 4000$ за штуку, при курсе рубля 70 коп. за бакс?


    То есть ВЫСОКАЯ цена на водку, обусловлена тем, что это НАРКОТИК вызывающий зависимость и ведущий к деградации общества, являлся источником изъятия излишков денежных средств но не ЕДИНОЛИЧНОГО присвоения владельцами завода а на развитие фондов общественного потребления, с которых осуществлялось развитие и строительство клубов, домов отдыха, санаториев. Ровно тоже самое с ВАЗом.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Антон Макаров

    Сергей Труш

    ?*?!! Ты? МНЕ?.. ты головой тронулся, малыш? :)) ССЫЛКУ на раскладки.. ТРЕПЛО,



    Ищи по веткам, клоун ручной. Может ты расскажешь какое ЛДПЕР неручное дно?


    :)) что, слился, лжец малолетний? мама твоя знает, какого она сынка вырастила?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    тварёнышь малолетний.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

  • Твой Грех

    Твой Грех
    1 час назад

    Ну вот, взяли 110 мандатов, КПРФ взяли 27. Про ЛДПР вообще ничего не слышал. Не сказал бы, что ЕР что то слила

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Сергей Труш
    Антон Макаров

    Сергей Труш

    ?*?!! Ты? МНЕ?.. ты головой тронулся, малыш? :)) ССЫЛКУ на раскладки.. ТРЕПЛО,



    Ищи по веткам, клоун ручной. Может ты расскажешь какое ЛДПЕР неручное дно?


    :)) что, слился, лжец малолетний? мама твоя знает, какого она сынка вырастила?


    Сиди и жди 3 года на привези, может после Кузьмина тебе что нибудь и будет светить. Если накоментишь нормально. Без сговоров и палки от ЕР вы пустое место. Если ты это ещё не понял спроси у ручного Абрамова, которого привязали к ноге Орлова

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    1 час назад

    Сергей Труш

    тварёнышь малолетний.



    Да уж, самое интересное, Труш пожалуй единственный кто позволяет себе оскорбления в адрес других людей и ведет себя так по свински будучи депутатом, тебя самого мама не учила как себя вести надо? Или у тебя ее и не было никогда, рос наверное в тяжелой семье, насилие к тебе применяли, вот злой такой и вырос, по человечески жаль тебя, ведь это единственный для тебя способ хоть какое-то внимание привлечь и попытать выбиться в люди

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Пацанам рано лезть в политику-иди пипиську отрасти себе сначала

  • Sah

    Sah
    44 минуты назад

    Антон Макаров

    Сергей Труш

    Антон Макаров

    Сергей Труш

    ?*?!! Ты? МНЕ?.. ты головой тронулся, малыш? :)) ССЫЛКУ на раскладки.. ТРЕПЛО,



    Ищи по веткам, клоун ручной. Может ты расскажешь какое ЛДПЕР неручное дно?


    :)) что, слился, лжец малолетний? мама твоя знает, какого она сынка вырастила?



    Сиди и жди 3 года на привези, может после Кузьмина тебе что нибудь и будет светить. Если накоментишь нормально. Без сговоров и палки от ЕР вы пустое место. Если ты это ещё не понял спроси у ручного Абрамова, которого привязали к ноге Орлова


    А ЕР под всех ложиться со всеми в сговор вступает

    или только под с ЛДПР?

  • Sah

    Sah
    43 минуты назад

    Антон Макаров че то прыть свою поунял, че с работы выгнали?

  • Sah

    Sah
    40 минут назад



    В Амурском региональном отделении партии «Единая Россия» считают, что на выборах, прошедших в Приамурье 9 сентября, единороссы показали неплохой результат.



    А чего считает центральный аппарат этой, т.н. партии?

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