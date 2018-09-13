Слабые и умеренные дожди с грозами: прогноз погоды в Приамурье на 13 сентября

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В Амурской области 13 сентября ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные дожди с грозами. Юго-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду, при грозе с порывами до 16 метров в секунду.

Температура по области составит плюс 20…25 градусов, на севере региона термометры покажут 18…23 градуса тепла, местами плюс 10…15. В Благовещенске установится переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура составит плюс 22…24, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL