В Челябинске жених и невеста провели свадебную фотосессию в противогазах: обзор прессы

Фото: Ольга Мелл/«Комсомольская правда»

Какие задачи поставил президент на ВЭФе; Валентина Кобзарь выпустила книгу рассказов, а Лев Лещенко – книгу-автобиографию; малые города России стали обузой для властей. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Российской газете» публикуют материалы о ВЭФе, о том, какие задачи на нем поставил президент Путин (среди прочего – вывести экономику Дальнего Востока на уровень выше мирового), о том, что «Единая Россия» будет следить за работой законодательства о пенсиях ну и т.д.

Я же заострю ваше внимание на материале, представляющем новый проект издания: корреспонденты главной газеты страны некоторое время работают в провинциальной прессе, а потом рассказывают широкому российскому читателю о жизни в отдаленном уголке с позиций местного журналиста.

Знаете, из каких краев первая публикация? Из Урюпинска!

Напишут же такое

Кстати, об Урюпинске. Далее у нас «АиФ», где вы прочтете о судьбах так называемых малых городов России. Им несть числа. В прошлом они они уютны и компактны (в силу размеров), сегодня – полуразрушены и стали обузой для властей. У всех одни и те же проблемы: отсутствие работы (следствие ликвидации большинства предприятий), перспектив, транспортных связей. Да и вообще… Комментируя эту большую – на две страницы – публикацию, некий публицист Салуцкий в своей колонке пишет, что малые города России – это дорогие самоцветы на карте страны, им нужно дать хорошую огранку. Ну, красиво писать у нас еще не разучились.

Что еще интересного в «АиФ». Еще о том, что в Китае отменяют налоги для тех, кто зарабатывает меньше 5 тысяч юаней в месяц. Сочли, что это выгодно для государства. Но читай-не читай, в нашем государстве налог все равно не отменят.

Оп-паньки

Давайте посмотрим, о чем «Аргументы неделi». А этот еженедельник раскрывает три причины народной бедности. Понимаю, что вы эти причины можете назвать и без газеты, и даже больше, чем три, но прочесть надо хотя бы для удовольствия в очередной раз не очень лестно подумать о властях, если более конкретно – о премьере Медведеве. Именно его фамилия поставлена во главу угла публикации.

На странице «Здоровье» вас явно привлечет вынесенный в заголовок вопрос: «Отчего я отекаю?» Удивляют меня такие задаватели вопросов. Не проще ли в поисках ответа посмотреть на пустые бутылки под столом?!

Полный абзац

«Амурская правда». На первой полосе – фото Владимира Путина и товарища Си. Приготовились к трапезе – напекли блинов, готовятся приправить их красной и черной икрой, лохани с которой стоят тут же, на первом плане. Все правильно, главы государств тоже должны перекусывать. Меня что разочаровало: везде писали, что Владимир Владимирович предложил китайскому коллеге выпить водочки. Но бутылки на столе – нет. А так хотелось узнать о предпочтениях лидера России. Глядишь, и мы бы с вами пошли в русле предпочтений нашего президента.

Очень интересно

Но бог с ними, с предпочтениями, есть материалы и поважнее. Не пропустите страницу «Люди», на которой пером Андрея Анохина рассказывается о Людмиле Ловицкой, отвечающей за каждую веточку, за каждый кустик, за каждое дерево на участке в 35 тысяч гектаров – Людмила Борисовна уже более трех десятков лет работает лесничим. Запросто, как с родными, встречается то с медведем, то с рысью, то с косулей поздоровается. Я с большим удовольствием прочел этот материал. Думаю, и вам понравится.

Не пропусти

В «Моей Мадонне» не пропустите страницу «Для больших девочек». Она представляет собой подборку небольших по объему, но очень симпатичных рассказиков-новелл-сказочек, даже и не знаю, к какому жанру отнести эти творения, принадлежащих перу замечательного журналиста-историка-литератора (даже и не знаю, кого в ней больше) – неугомонного человека Валентины Кобзарь. Недавно она выпустила целую книгу своих суперклассных опусов. Не пропустите публикацию в «Мадонне» и саму книжку.

На посошок

В «Комсомольской правде» рассказывается о том, что Лев Лещенко выпустил книгу-автобиографию. Еще о том, почему Басков не женится. Думаю, и без газетных объяснений понятно.

Еще говорится о кладе американского миллионера – это целый сундук с драгоценностями миллиона на три долларов. В газете есть карта с примерным местонахождением этого клада, публикуется несколько подсказок. Пожалуй, рабочий день испорчен, придется разгадывать.

Но прежде чем вы приступите к этому увлекательному, в отличие от работы занятию, прочтите заметку о том, как в Челябинске жених и невеста провели свадебную фотосессию в противогазах. Молодая жена объяснила, что сниматься только на фоне ленточек и голубков им показалось уныло. Выбрали «местную специфику»: промзон в Челябинске предостаточно. А противогазы надели потому, что хотели привлечь внимание властей, что главное в городе не заводы, а люди.