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12сентября
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Тема утреннего эфира «Эха Москвы в Благовещенске»: прошедшая избирательная кампания

Тема утреннего эфира «Эха Москвы в Благовещенске»: прошедшая избирательная кампания

В четверг, 13 сентября, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» пойдет разговор о ходе избирательной кампании в Приамурье. Ведущие эфира Нино Кохреидзе и Татьяна Удалова поговорят об этом с председателем Амурской областной избирательной комиссии Николаем Неведомским.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского "Эха" https://www.instagram.com/echo101_5/.

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#выборы #СМИ


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