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12сентября
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сегодня, 20:05 8

На ремонт Игнатьевского шоссе потратят больше 8 миллионов рублей

На ремонт Игнатьевского шоссе потратят больше 8 миллионов рублей

Власти Благовещенска ответили, почему было принято решение ремонтировать участок Игнатьевского шоссе. Из ответа администрации следует, что ремонт проводится на одном из участков, где проезжала техника с грузами для строительства газопровода «Сила Сибири».

Представители городской власти вместе с представителем компании «Газпром Трансгаз Томск» выбрали конкретный участок трассы – от кольцевой развязки до улицы Мухина.

До этого горожане жаловались, что с проезжей части Игнатьевского шоссе зачем-то снимают хороший асфальт. Общая стоимость ремонта дорог на четырех участках – более 13 миллионов рублей, из этой суммы более 8,5 миллиона потратят именно на этот участок. Работы здесь должны закончить к концу сентября.

Можно ли было выбрать другую, действительно требующую ремонта дорогу, в мэрии не ответили.

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#ЖКХ


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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Насколько я помню этот участок дороги в принципе был хороший. Вероятно, Газпрому именно этот отрезок их "главного пути на восток" не понравился и поэтому они решили, что именно его надо поправить, поскольку они там чаще всего проезжают и не видят иных проблем в городе с дорогами а наши местные специалисты не стали сильно возмущаться.

  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    Отсутствует полностью логика и здравый смысл в этом ремонте, одним словом- ДЕБИЛЫ (с)

  • AК-47

    AК-47
    2 часа назад

    А в Верхнеблаговещенске дорогу сделают?Или грузовики там телепортировались?

  • AК-47

    AК-47
    2 часа назад

    Вот Трушу и работа

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Деньги раньше на плохих дорогах отмывали, сейчас на хороших. пардокс. А власть вообще в городе есть?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    AК-47

    Вот Трушу и работа



    На Труша надейся, а сам не плошай! )

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    1 час назад

    Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.

    — С целью капитального ремонта Провала, — дерзко ответил Остап, — чтоб не слишком проваливался.

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    valdemarushka

    Отсутствует полностью логика и здравый смысл в этом ремонте, одним словом- ДЕБИЛЫ (с)



    Вот только хотел после прочтения первых строк написать то же самое, а смотрю уже есть самый правильный вывод! ДЕБИЛЫ!!!

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