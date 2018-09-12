На ремонт Игнатьевского шоссе потратят больше 8 миллионов рублей

Власти Благовещенска ответили, почему было принято решение ремонтировать участок Игнатьевского шоссе. Из ответа администрации следует, что ремонт проводится на одном из участков, где проезжала техника с грузами для строительства газопровода «Сила Сибири».

Представители городской власти вместе с представителем компании «Газпром Трансгаз Томск» выбрали конкретный участок трассы – от кольцевой развязки до улицы Мухина.

До этого горожане жаловались, что с проезжей части Игнатьевского шоссе зачем-то снимают хороший асфальт. Общая стоимость ремонта дорог на четырех участках – более 13 миллионов рублей, из этой суммы более 8,5 миллиона потратят именно на этот участок. Работы здесь должны закончить к концу сентября.

Можно ли было выбрать другую, действительно требующую ремонта дорогу, в мэрии не ответили.