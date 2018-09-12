Амурские коммунисты посчитали прошедшие выборы успешными для партии

На пресс-конференции отметили, что, придя во власть, представители КПРФ не планируют вступать в коалиции с другими партиями.

При формировании команды в администрации Тынды коммунисты собираются смотреть на личностные и профессиональные качества специалистов, а не на партийную принадлежность. «Большие кадровые вопросы сегодня встают в Тынде. Потому что наш мэр Марина Валентиновна Михайлова сегодня должна пересмотреть и команду, работающую в администрации города Тынды, и директоров муниципальных предприятий. Понятно, у нее город, в котором уже завтра начинается зима, и нужно провести эту работу и большая кадровая работа», – пояснила Татьяна Ракутина.

«Коммунистическая партия добилась ощутимых и победных результатов. В нашем городе Свободном, у нас теперь из 20 депутатов – 11 коммунистов. То есть большинство. Мы готовы работать конструктивно, мы идем во власть везде для того, чтобы принимать грамотные, взвешенные решения на пользу жителей города», – рассказал первый секретарь Свободненского городского комитета КПРФ Андрей Мирошин.