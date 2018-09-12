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12сентября
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сегодня, 19:16 12

Амурские коммунисты посчитали прошедшие выборы успешными для партии

Амурские коммунисты посчитали прошедшие выборы успешными для партии

Пресс-конференцию по итогам выборов провели в Амурском обкоме КПРФ. В партии выборы называют в целом успешными. Представители КПРФ получили большинство мандатов в Тындинском, Райчихинском и Свободненском горсоветах. Мэром Тынды стала коммунист Марина Михайлова.

На пресс-конференции отметили, что, придя во власть, представители КПРФ не планируют вступать в коалиции с другими партиями.

При формировании команды в администрации Тынды коммунисты собираются смотреть на личностные и профессиональные качества специалистов, а не на партийную принадлежность. «Большие кадровые вопросы сегодня встают в Тынде. Потому что наш мэр Марина Валентиновна Михайлова сегодня должна пересмотреть и команду, работающую в администрации города Тынды, и директоров муниципальных предприятий. Понятно, у нее город, в котором уже завтра начинается зима, и нужно провести эту работу и большая кадровая работа», – пояснила Татьяна Ракутина.

«Коммунистическая партия добилась ощутимых и победных результатов. В нашем городе Свободном, у нас теперь из 20 депутатов – 11 коммунистов. То есть большинство. Мы готовы работать конструктивно, мы идем во власть везде для того, чтобы принимать грамотные, взвешенные решения на пользу жителей города», – рассказал первый секретарь Свободненского городского комитета КПРФ Андрей Мирошин.

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#выборы #партии


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Ну а что не успешные-Мирошин теперь будет рулить горсоветом Свободного и вставлять палки в колёса Константинову

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Татьяна хорошо отработала-на максимум того , что могла

  • системник

    системник
    2 часа назад

    Коммунисты так и не поняли, что голосовали не за них а против Единой России.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Это едросы так и не поняли, что люди начали осознавать: Путин и его шайка ведут страну к колапсу и нищете.

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Братеев1

    Ну а что не успешные-Мирошин теперь будет рулить горсоветом Свободного и вставлять палки в колёса Константинову



    С чего бы ???

    Мирошин будет только ЗА, если Константинов не продолжит практику Каминского и Романова разбазаривания городского имущества да раздачи лакомых кусков родне и приближенным

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    системник

    Коммунисты так и не поняли, что голосовали не за них а против Единой России.



    А за кого или какую партию нужно было голосовать, чтобы те поняли - выбирали именно их, а не просто пошли против ЕР?

  • AК-47

    AК-47
    2 часа назад

    Братеев1

    Ну а что не успешные-Мирошин теперь будет рулить горсоветом Свободного и вставлять палки в колёса Константинову



    А лдпр когда стала переживать за едросов?

    хотя,открыто вы свои взаимные симпатии прятали до поры до времени

    пока не пришлось поддержать Медведева принародно

    голосовали за лдпр,граждане?нееет,это вы за едро голос отдали

  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад

    Рив Норин

    Это едросы так и не поняли, что люди начали осознавать: Путин и его шайка ведут страну к колапсу и нищете.



    кто то ещё продолжает голосовать за едросов, и это после того что они людям делают..

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Это за кандидата против ЕР народ голосовал..Зря вы размечтались. Почему "лидер" амурского отделения кпРФ не баллотировался? Нафиг он тогда нужен партии? В зарплатной ведомости расписываться? К выборам подготовились отвратительно..Агитации не было. Деньги выделенные на нее распилили?Я бы на месте Зюганова разогнал бы вашу кодлу приспособленцев. Вы же от зарплаты до зарплаты живете.Совершенно не напрягаясь. Такое ощущение что вы в глубоком подполье. Опуститесь с небес на землю...народ голосовал не за Таню (которая где то там ,чего то просветила) А против существующего режима. Но вы даже не смогли(да и не пытались) Сыграть на этом...

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Павлу-да потому что КПРФ борется только против ЛДПР за второе место

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    28 минут назад

    Что бы отчет отправить в Москву..И финансирование не сократили? Е..стыд. До чего же докатились кпрфисты..Коммунистами вы никогда не были.И не будете...

  • Хмык

    Хмык
    18 минут назад

    Павел Флудерский

    Это за кандидата против ЕР народ голосовал..Зря вы размечтались. Почему "лидер" амурского отделения кпРФ не баллотировался? Нафиг он тогда нужен партии? В зарплатной ведомости расписываться? К выборам подготовились отвратительно..Агитации не было. Деньги выделенные на нее распилили?Я бы на месте Зюганова разогнал бы вашу кодлу приспособленцев. Вы же от зарплаты до зарплаты живете.Совершенно не напрягаясь. Такое ощущение что вы в глубоком подполье. Опуститесь с небес на землю...народ голосовал не за Таню (которая где то там ,чего то просветила) А против существующего режима. Но вы даже не смогли(да и не пытались) Сыграть на этом...



    Плюсану.



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