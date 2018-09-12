В Благовещенске открывается новая ледовая арена (фото)

В воскресенье, 16 сентября, в Благовещенске откроется новая ледовая арена. Лед уже опробовали юные фигуристы и хоккеисты. Около двухсот спортсменов начали регулярные тренировки в «Островах» – некоторые делают первые шаги на льду.

Самым младшим воспитанникам спортивной организации «Амурские рыси» всего 3-4 года. А вот 8-летняя Юлия Вилисова – фигуристка со стажем.

«Мне фигурное катание начало нравиться, я уже привыкла к нему. Я выступала на соревнованиях в Китае, в Хабаровске и Находке», – рассказала Юля.

Делать флипы, лутцы и другие элементы на новой ледовой арене будут 70 амурских ребят. Заниматься с ними пригласили мастера спорта по фигурному катанию из Перми.

«Для начала учим детей ходить на коньках. Они падают, этому мы их тоже учим первым делом. У нас сегодня первый день тренировок, кто-то сразу поехал, а кто-то со стульчиками ходит пока», – рассказал тренер Дмитрий Поляков.

Оценили ледовое покрытие и хоккеисты. Юные спортсмены из хоккейной команды «Амурские рыси» уже побывали здесь на тренировках. Для спортсменов оборудовали четыре раздевалки, в каждой – почти по 30 мест. Общая вместимость трибун – примерно 300-400 человек. Зрители смогут не только смотреть хоккейные матчи, но и покататься сами. Здесь будет работать прокат коньков. График работы ледовой арены уже составлен: с 6 часов утра до половины первого ночи.

Общая площадь ледовой арены – 3 000 квадратных метров. Больше половины занимает хоккейная коробка, сделанная по канадской системе. Температура здесь от нуля до +10 градусов. На трибунах – чуть теплее. Лёд на катке не искусственный, а настоящий.

Строительство крытого катка в торгово-развлекательном центре началось 2,5 года назад. На него потратили несколько сотен миллионов рублей.

«Торговый центр – не только шопинг. Надо, чтобы люди приходили, отдыхали. А "Острова" уже приучили клиентов, что у нас можно и зашопиться, извините за слово, и сходить в кино, покушать. Ну и как продолжение этого возникла идея построить ледовую арену», – рассказал управляющий торгово-развлекательным центром «Острова» Альберт Скнарин.

Ледовая арена откроется для гостей в воскресенье, 16 сентября, выступлением известной фигуристки Ирины Слуцкой. Она приедет на фестиваль «Амурская осень».