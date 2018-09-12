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12сентября
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сегодня, 18:52 8

В Благовещенске открывается новая ледовая арена (фото)

В Благовещенске открывается новая ледовая арена (фото)

В воскресенье, 16 сентября, в Благовещенске откроется новая ледовая арена. Лед уже опробовали юные фигуристы и хоккеисты. Около двухсот спортсменов начали регулярные тренировки в «Островах» – некоторые делают первые шаги на льду.

Самым младшим воспитанникам спортивной организации «Амурские рыси» всего 3-4 года. А вот 8-летняя Юлия Вилисова – фигуристка со стажем.

«Мне фигурное катание начало нравиться, я уже привыкла к нему. Я выступала на соревнованиях в Китае, в Хабаровске и Находке», – рассказала Юля.

Делать флипы, лутцы и другие элементы на новой ледовой арене будут 70 амурских ребят. Заниматься с ними пригласили мастера спорта по фигурному катанию из Перми.

«Для начала учим детей ходить на коньках. Они падают, этому мы их тоже учим первым делом. У нас сегодня первый день тренировок, кто-то сразу поехал, а кто-то со стульчиками ходит пока», – рассказал тренер Дмитрий Поляков.

Оценили ледовое покрытие и хоккеисты. Юные спортсмены из хоккейной команды «Амурские рыси» уже побывали здесь на тренировках. Для спортсменов оборудовали четыре раздевалки, в каждой – почти по 30 мест. Общая вместимость трибун – примерно 300-400 человек. Зрители смогут не только смотреть хоккейные матчи, но и покататься сами. Здесь будет работать прокат коньков. График работы ледовой арены уже составлен: с 6 часов утра до половины первого ночи.

Общая площадь ледовой арены – 3 000 квадратных метров. Больше половины занимает хоккейная коробка, сделанная по канадской системе. Температура здесь от нуля до +10 градусов. На трибунах – чуть теплее. Лёд на катке не искусственный, а настоящий.

Строительство крытого катка в торгово-развлекательном центре началось 2,5 года назад. На него потратили несколько сотен миллионов рублей.

«Торговый центр – не только шопинг. Надо, чтобы люди приходили, отдыхали. А "Острова" уже приучили клиентов, что у нас можно и зашопиться, извините за слово, и сходить в кино, покушать. Ну и как продолжение этого возникла идея построить ледовую арену», – рассказал управляющий торгово-развлекательным центром «Острова» Альберт Скнарин.

Ледовая арена откроется для гостей в воскресенье, 16 сентября, выступлением известной фигуристки Ирины Слуцкой. Она приедет на фестиваль «Амурская осень».

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#спорт #строительство

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    4 часа назад

    Молодцы!

  • rubop

    rubop
    4 часа назад

    круто

  • Лина24

    Лина24
    3 часа назад

    Какие молодцы!

  • Amurblg

    Amurblg
    3 часа назад

    Без ледовых арен наш город вовсе и не город. Молодцы!

  • Karasik

    Karasik
    3 часа назад

    +++++

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Надеюсь, что там можно будет просто покататься...Обычно такие катки заняты секциями и не доступны для свободного посещения....

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Федорчук большой молодец. Нигде не светится, никаких интриг и скандалов, но при этом пашет. Спасибо ему и всей его команде за этот поистине подарок для города.

  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    Kats

    Надеюсь, что там можно будет просто покататься...Обычно такие катки заняты секциями и не доступны для свободного посещения....



    По вечерам будет свободное катание, прокат коньков

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