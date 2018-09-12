Назначена дата инаугурации нового мэра Зеи

Фото: пресс-служба администрации Зеи

В Зее назначена дата инаугурации нового градоначальника. Торжественное мероприятие пройдет 15 сентября в 11 часов в детском учреждении «Ровесники» города Зеи. Уже рассылаются приглашения первым лицам городов и районов на участие в церемонии вступления в должность нового мэра города.

Как сообщало Амур.инфо, по результатам прошедших выборов Зею возглавит 46-летний Сергей Гибадуллин, за которого проголосовали около 27 процентов избирателей, пришедших на выборы.

Сергей Равилович Гибадуллин родился 25 апреля 1972 года. Окончил Благовещенский мединститут в 1995 году. Работает врачом анестезиологом-реаниматологом в Зейской больнице имени Смирнова. Но в связи с избранием на пост главы города ему теперь придется уйти, уточнили в пресс-службе муниципального образования.

С 8 сентября 2013 года Сергей Равилович являлся депутатом Зейского городского совета. Входил в состав депутатской комиссии по социальным вопросам. Он член партии ЛДПР.

Даты официального вступления в должность губернатора Василия Орлова и мэра Тынды Марины Михайловой до сих пор не определены. Насчет инаугурации главы области в пресс-службе правительства уточнили только, что она состоится не на текущей неделе.