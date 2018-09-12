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12сентября
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Благовещенке, повредившей шею в ДТП, необходима помощь в лечении

Благовещенке, повредившей шею в ДТП, необходима помощь в лечении

Жительнице Благовещенска, которая попала в аварию и повредила позвоночник, требуется повторная операция. Оксана Капустина живет одна с дочерью в съемной квартире и три месяца после операции не сможет полноценно двигаться. На период реабилитации ей необходима финансовая помощь.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 1 января 2018 года в Благовещенске произошло серьезное ДТП. Автомобиль такси врезался в электроопору. Травмы получили трое человек. На месте аварии работали спасатели. Одной из пострадавших была Оксана Капустина.

Долгое время женщина была прикована к постели, не могла ни работать, ни передвигаться. Весной она уже обращалась за помощью к неравнодушным людям, поскольку живет в съемной квартире с дочерью.

Сразу после аварии ей сделали первую операцию и установили фиксирующую металлическую конструкцию. По словам Оксаны, весной у нее появилась чувствительность в ногах. В июне начала ходить и даже пробовала работать. Но временная металлическая конструкция перестала фиксировать позвонки шеи. Женщине требуется новая операция.

Ее проведут в областной больнице в ближайшее время. Сейчас Оксана сдает все необходимые анализы. Однако после операции ее ждет примерно трехмесячный реабилитационный период, в ходе которого она практически не сможет передвигаться и вести самостоятельную жизнь. Жить в этот период ей будет не на что.

«Инвалидность мне не дали, поскольку посчитали, что после операций я смогу жить полноценно, – пояснила пострадавшая. – Но сейчас на жизнь средств нет. Я смогла поработать два месяца, однако сейчас это невозможно, как невозможно будет и сразу после операции. Нам с дочерью необходимо оплатить квартиру за эти месяцы, нужны деньги на еду и на лекарства».

Оксана считает, что на реабилитационный период ей хватит 100 тысяч рублей. Помочь женщине можно, перечислив средства на мобильный банк, привязанный к телефонному номеру 8 914 552 93 03 (Капустина Оксана Григорьевна).

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#здоровье #происшествия #соцзащита


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