Избранный депутат Госдумы Кузьмин: нужно вернуть прямые выборы мэров

Либерал-демократ Андрей Кузьмин, который будет представлять Амурскую область в Государственной думе, рассказал, решением каких задач займется в качестве депутата парламента РФ. В отличие от амурских коммунистов, прошедшие выборы он считает честными, но признается, что был готов к любому результату.

«Реально я готов был принять любой результат. Просто в случае проигрыша было бы жалко потраченного времени. Этот период мной не был запланирован. Дополнительные выборы – это всегда что-то сверхординарное, вне графика. Был определенный план работы, были разработаны мероприятия. И в случае проигрыша, я был бы отброшен на определенное время назад, и многие вещи мне приходилось бы начинать снова», – признался новоиспеченный депутат Государственной думы.

Вместе с тем политик говорит, что результат оправдал надежды его и партии. Борьбу он считает честной. «Мы никому дорогу не перебегали. Была честная конкурентная борьба и отрыв в два процента (от Татьяны Ракутиной, представителя КПРФ – Прим. ред.) именно это и подтверждает», – считает Андрей Кузьмин.

То, что во многих районах представители партии власти потерпели поражение во время выборов, он прокомментировал так: «Я благодарен всем оппозиционным партиям, которые приняли участие, потому что на самом деле преподали урок партии власти. Отказываться от своего очень сложно. И когда у человека появилось имущество, а потом его забирают, – это проблема. Так же и здесь: власть – это практически то же самое имущество».

В качестве парламентария Андрей Кузьмин собирается передать ко второму чтению, 24 сентября, предложения по внесению изменений в пенсионную реформу. В том числе об этом шла речь во время общения Кузьмина по видеосвязи с лидером партии Владимиром Жириновским.

Кроме того, есть вопросы, на которые депутат собирается обратить внимание, но которые требуют подготовки.

«Это и межбюджетные отношения. В нашем видении необходимо изменить пропорции отчисления налогов и больше оставлять муниципалитетам на развитие. Остро стоит вопрос зарплат в органах местного самоуправления – они низкие. Нужно решать вопрос с посредниками. К примеру, сферу ЖКХ необходимо взять под строгий государственный контроль. Муниципалитеты должны обслуживать и управлять свои сети сами. Мы исключаем посредников – у нас уменьшается тариф, это же понятно. В медицине посредники – это страховые компании. Почему само министерство не может контролировать денежные потоки в этом отношении? Они дистанцировались, а от этого теряют граждане – в большинстве своем пожилые люди», – поделился планами Андрей Кузьмин.

Кроме того, депутат собирается поднять вопрос транспортной доступности Дальнего Востока.

«Для социально-экономического развития Дальнего Востока это жизненно важно. Сегодня мы должны акцентировать на этом внимание. Необходимо создание собственной дальневосточной авиакомпании, которая будет обслуживать регионы Дальнего Востока и обеспечивать связь с центром. Также необходимы прямые выборы мэров городов, глав районов, поселений. Система назначения сити-менеджерства себя не оправдывает. Мы видим, что население отдает предпочтение не партийности, а качеству работы. Пример –Тында и Зея, где мэрами стали представители партий КПРФ и ЛДПР», – подытожил Андрей Кузьмин.

Пока Кузьмин не может приступить к исполнению своих обязанностей в качестве депутата Государственной думы, так как до сих пор является депутатом Благовещенской городской Думы. Лишить его полномочий досрочно могут только коллеги по депутатскому корпусу. И, вероятнее всего, это произойдет на очередном заседании думы, 27 сентября, сообщили в пресс-службе отделения партии.

В 2014 году Андрей Кузьмин прошел в думу в списке партии, в его общей части. Поэтому, когда его место в представительном органе официально освободится, у партии будет 14 дней, чтобы предложить другую кандидатуру из списка на его место. Если это не будет сделано, выбирать, кто от регионального ЛДПР будет заседать в думе, решит горизбирком.

Андрей Кузьмин – коренной благовещенец. Он родился 21 сентября 1959 года. Среднее образование получил в школе № 1 Благовещенска. Сразу после школы, с 16 лет, начал трудовую деятельность электромонтером. Учился в Благовещенском речном училище. Имеет высшее юридическое образование. Пенсионер МВД, ветеран боевых действий, говорится на сайте представительного органа.