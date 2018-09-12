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12сентября
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Избранный депутат Госдумы Кузьмин: нужно вернуть прямые выборы мэров

Избранный депутат Госдумы Кузьмин: нужно вернуть прямые выборы мэров

Либерал-демократ Андрей Кузьмин, который будет представлять Амурскую область в Государственной думе, рассказал, решением каких задач займется в качестве депутата парламента РФ. В отличие от амурских коммунистов, прошедшие выборы он считает честными, но признается, что был готов к любому результату.

«Реально я готов был принять любой результат. Просто в случае проигрыша было бы жалко потраченного времени. Этот период мной не был запланирован. Дополнительные выборы – это всегда что-то сверхординарное, вне графика. Был определенный план работы, были разработаны мероприятия. И в случае проигрыша, я был бы отброшен на определенное время назад, и многие вещи мне приходилось бы начинать снова», – признался новоиспеченный депутат Государственной думы.

Вместе с тем политик говорит, что результат оправдал надежды его и партии. Борьбу он считает честной. «Мы никому дорогу не перебегали. Была честная конкурентная борьба и отрыв в два процента (от Татьяны Ракутиной, представителя КПРФ – Прим. ред.) именно это и подтверждает», – считает Андрей Кузьмин.

То, что во многих районах представители партии власти потерпели поражение во время выборов, он прокомментировал так: «Я благодарен всем оппозиционным партиям, которые приняли участие, потому что на самом деле преподали урок партии власти. Отказываться от своего очень сложно. И когда у человека появилось имущество, а потом его забирают, – это проблема. Так же и здесь: власть – это практически то же самое имущество».

В качестве парламентария Андрей Кузьмин собирается передать ко второму чтению, 24 сентября, предложения по внесению изменений в пенсионную реформу. В том числе об этом шла речь во время общения Кузьмина по видеосвязи с лидером партии Владимиром Жириновским.

Кроме того, есть вопросы, на которые депутат собирается обратить внимание, но которые требуют подготовки.

«Это и межбюджетные отношения. В нашем видении необходимо изменить пропорции отчисления налогов и больше оставлять муниципалитетам на развитие. Остро стоит вопрос зарплат в органах местного самоуправления – они низкие. Нужно решать вопрос с посредниками. К примеру, сферу ЖКХ необходимо взять под строгий государственный контроль. Муниципалитеты должны обслуживать и управлять свои сети сами. Мы исключаем посредников – у нас уменьшается тариф, это же понятно. В медицине посредники – это страховые компании. Почему само министерство не может контролировать денежные потоки в этом отношении? Они дистанцировались, а от этого теряют граждане – в большинстве своем пожилые люди», – поделился планами Андрей Кузьмин.

Кроме того, депутат собирается поднять вопрос транспортной доступности Дальнего Востока.

«Для социально-экономического развития Дальнего Востока это жизненно важно. Сегодня мы должны акцентировать на этом внимание. Необходимо создание собственной дальневосточной авиакомпании, которая будет обслуживать регионы Дальнего Востока и обеспечивать связь с центром. Также необходимы прямые выборы мэров городов, глав районов, поселений. Система назначения сити-менеджерства себя не оправдывает. Мы видим, что население отдает предпочтение не партийности, а качеству работы. Пример –Тында и Зея, где мэрами стали представители партий КПРФ и ЛДПР», – подытожил Андрей Кузьмин.

Пока Кузьмин не может приступить к исполнению своих обязанностей в качестве депутата Государственной думы, так как до сих пор является депутатом Благовещенской городской Думы. Лишить его полномочий досрочно могут только коллеги по депутатскому корпусу. И, вероятнее всего, это произойдет на очередном заседании думы, 27 сентября, сообщили в пресс-службе отделения партии.

В 2014 году Андрей Кузьмин прошел в думу в списке партии, в его общей части. Поэтому, когда его место в представительном органе официально освободится, у партии будет 14 дней, чтобы предложить другую кандидатуру из списка на его место. Если это не будет сделано, выбирать, кто от регионального ЛДПР будет заседать в думе, решит горизбирком.

Андрей Кузьмин – коренной благовещенец. Он родился 21 сентября 1959 года. Среднее образование получил в школе № 1 Благовещенска. Сразу после школы, с 16 лет, начал трудовую деятельность электромонтером. Учился в Благовещенском речном училище. Имеет высшее юридическое образование. Пенсионер МВД, ветеран боевых действий, говорится на сайте представительного органа.

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#выборы #городская власть #российская власть


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    вот это правильно-давно пора

  • V.M.

    V.M.
    5 часов назад

    про выборы мэра Благовещенска - согласна. Хорошо бы побыстрее это решить.

  • dance

    dance
    4 часа назад

    Ну-ну.....Москва настоятельно порекомендовала выборы мэров убрать, а депутат Кузьмин вернет прямые выборы мэров. Герой.

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    данса знает всё что делается в Москве

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    4 часа назад

    Началось планирование растрат денег. Люди уже выбирают местных депутатов, они доверили им свое будущее, вполне логично, что они могут выбрать мэра. Я не вижу смысла пустой траты денег.

  • Мирисса

    Мирисса
    4 часа назад

    Планов грамодье, да все впустую. Хоть зарплату в пол ляма пополучает. Это не ментовская пенсия. Один из немногих, умеющих претворяться, о народе думает..

    .

  • Сергей Шахов

    Сергей Шахов
    4 часа назад

    Cпециально убрали прямые выборы, чтобы сэкономить миллионы из бюджета.

    А согласятся ли люди на этот ход? Вот вопрос.

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    Сергей Шахов

    Cпециально убрали прямые выборы, чтобы сэкономить миллионы из бюджета. А согласятся ли люди на этот ход? Вот вопрос.



    ниче, от печати дополнительных листков к всероссийскому дню голосования не обеднеете,

    миллионы они съекономили, съекономщики...

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Шахов боится что мэром Благовещенска станет Труш

  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    Братеев1

    Шахов боится что мэром Благовещенска станет Труш



    Да уж, хуже действительно не придумаешь

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    для вас-прикормленных властью-народу терять нечего

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    У дятлов и мысли дятловские.

    Выборы, выборы... больше то заняться нечем.

  • AК-47

    AК-47
    2 часа назад

    Бгг,посыпались популистические призывы неочем!

  • анчар

    анчар
    1 час назад

    К примеру пошёл бы Синьков, Сарапкин или ещё какой С, или Грызлов с Плутенко вряд ли звучали фанфары. А так на фоне статистов, как бы и вариатор вытянул.

  • Slon

    Slon
    1 час назад

    Итак, новый депутат собирается:

    1. Изменить пенсионную реформу.

    2. Передать муниципалам часть региональных и федеральных налогов.

    3. Убрать управляйки в ЖКХ и страховые компании в медицине.

    4. Создать ДВ-Авиакомпанию которая будет возить нас задёшево.

    5. Вернуть прямые выборы глав муниципалитетов.

    Запомним это, и посмотрим что у него получится :)

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    интересно Новиков поддержит эти инициативы?за всё пребывание этого политика в ГД он не побеспокоился об Амурской области ни разу-иногда приезжал на митинги

  • dance

    dance
    1 час назад

    SlonИтак, новый депутат собирается:

    1. Изменить пенсионную реформу.

    2. Передать муниципалам часть региональных и федеральных налогов.

    3. Убрать управляйки в ЖКХ и страховые компании в медицине.

    4. Создать ДВ-Авиакомпанию которая будет возить нас задёшево.

    5. Вернуть прямые выборы глав муниципалитетов.

    Запомним это, и посмотрим что у него получится :)


    Ничего не получится.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Ну вот и разъяснился вопрос по поводу пенсионной реформы.

    То-то Труш бздел ответить на вопрос: можно ли закидывать ЛДПРастов гнилыми помидорами, в случае ее поддержки ЛДПРней?

    Поддержат. При этом создадут видимость работы, типа запятую отсюда убрать и поставить вот сюда.

    Скоты.

    Поздравляю проголосовавших за ЛДПРу

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    стрелочник-иди попроси ЕР за реформу

  • Sah

    Sah
    1 час назад

    dance

    Slon

    Итак, новый депутат собирается:

    1. Изменить пенсионную реформу.

    2. Передать муниципалам часть региональных и федеральных налогов.

    3. Убрать управляйки в ЖКХ и страховые компании в медицине.

    4. Создать ДВ-Авиакомпанию которая будет возить нас задёшево.

    5. Вернуть прямые выборы глав муниципалитетов.

    Запомним это, и посмотрим что у него получится :)



    Ничего не получится.


    если вам не надо , то не получится.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Хмык прибегают на форум пукнуть и потом сбежать

  • Sah

    Sah
    1 час назад

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Один голый популизм((

    Ладно бы предвыборный...

    Но нет, ещё не приступив к работе в думе, уже бьет себя в грудь, раздавая обещания...

    Отчитываться то будет? Или так, быльем зарастет, на что и расчет?...

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    популизм у Ракутиной а здесь конкретные дела

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Братеев1

    популизм у Ракутиной а здесь конкретные дела



    Если в течение трех месяцев эти дела не пройдут, то ты готов отстегнуть из своего кармана пару сотен тысяч в виде компенсации, на благоустройство Бурхановки?



  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    благоустройство города-это функция мэрии Благовещенска-угол Ленина и Островского

  • Хмык

    Хмык
    58 минут назад

    Братеев1

    благоустройство города-это функция мэрии Благовещенска-угол Ленина и Островского



    Речь не о том чья это функция. Речь об ответе за свои базары.



  • Хмык

    Хмык
    40 минут назад

    Гыг. Вот и вся ЛДПРа. И все их "конкретные дела".

    Эти сволочи понимают только язык денег.

  • Братеев1

    Братеев1
    38 минут назад

    зачем мне твоя Бурхановка?я там не бываю-может ещё с твоей женой переспать?

  • V.M.

    V.M.
    32 минуты назад

    поддерживаю предложение Хмыка. А мы поставим табличку "Сделано!"

  • Рив Норин

    Рив Норин
    31 минута назад

    В Госудуму внесен проект дуэльного кодекса

    https://www.gazeta.ru/politics/news/2018/09/12/n_12025813.shtml

    Гы-гы-гы, ну и проблемы с головой у лдпрсни, если такие законы предлагают.

  • Хмык

    Хмык
    30 минут назад

    Братеев1

    зачем мне твоя Бурхановка?я там не бываю-может ещё с твоей женой переспать?



    Ясно. Твои интересы вообще ни при чем. По поводу жены, если судьба сведет, то за эти слова пары зубов не досчитаешься, как и за зажатый червонец.



    Ну и как факт - этот ЛДПРаст дал понять, что все эти лозунги - голый популизм.



  • Slon

    Slon
    30 минут назад

    Братеев1зачем мне твоя Бурхановка?я там не бываю-может ещё с твоей женой переспать?


    Как просто раскрывается юзера суть...

  • Slon

    Slon
    28 минут назад

    Обделался ты сейчас, Братеев, по полной программе.

  • Братеев1

    Братеев1
    26 минут назад

    ЛДПР СОЗДАНА НЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОХОТИ ПРОХОДИМЦЕВ

  • Братеев1

    Братеев1
    17 минут назад

    тебе Хмык надо обратиться к Деду Морозу за исполнением желаний

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    9 минут назад

    А почему не в камуфляже интервью давал..Звеня медалями.Спросили бы как он участие в контртеррористической операции на Кавказе участие принимал.Сколько подвигов совершил? Судя по медалькам ни один десяток...

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