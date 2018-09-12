Чтобы не проиграть выборы: в Хабаровск направлена группа политтехнологов из центра

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На губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, который не смог выиграть в первом туре выборов главы региона, поработают известные политтехнологи. Работу над ошибками ему помогут сделать специалисты из центра. Усиления политтехнологических команд в Хакасии и Приморском крае, где губернатора также выберут во втором туре, по разным причинам не будет.

Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае уже назначен. Он состоится в воскресенье, 23 сентября. На помощь действующему губернатору в регион направлена команда политтехнологов. В первом туре 9 сентября Вячеслав Шпорт получил 35,62 % голосов, его соперник, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, — 35,81 %, сообщает «Ъ».

«В Хабаровске еще можно провести работу над ошибками и победить (кандидату от власти)»,— пояснил изданию источник в политтехнологическом сообществе.

«Кампанию в крае сочли простой: первые лица или опытные технологи там не работали, в итоге получилось то, что получилось», – сказал собеседник «Ъ». Одна из причин такого отношения – итоги прошлых выборов губернатора края в 2013 году: на них Вячеслав Шпорт получил 63 % голосов, Сергей Фургал – 19 %.

По итогам выборов 9 сентября, второй тур был назначен в четырех из 22 регионов, где проходили губернаторские выборы. Кроме Хабаровского края, это Приморский край, где врио губернатора Андрей Тарасенко не добрал до 50 % голосов 4 % (во второй тур с ним вышел депутат заксобрания от КПРФ Андрей Ищенко). Во Владимирской области во втором туре поборются губернатор Светлана Орлова (36,4 %) и региональный депутат от ЛДПР Владимир Сипягин (31,19 %). Глава Хакасии Виктор Зимин набрал 32,4 %, а его конкурент-коммунист депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов – 44,8 %.

В Хакасию на усиление кампании федеральный центр никого из технологов направлять не будет. «Это значит ставить пятно на карьере человека»,– считает источник.

Не будет федерального десанта и в Приморье, где выборы пройдут уже в воскресенье, 16 сентября. У врио губернатора Андрея Тарасенко и так хорошие шансы на победу во втором туре. «Там результат Тарасенко не связан с технологическими ошибками и просчетами»,– настаивает собеседник «Ъ».