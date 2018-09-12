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12сентября
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Чтобы не проиграть выборы: в Хабаровск направлена группа политтехнологов из центра

Чтобы не проиграть выборы: в Хабаровск направлена группа политтехнологов из центра
Фото: www.hab.kp.ru

На губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, который не смог выиграть в первом туре выборов главы региона, поработают известные политтехнологи. Работу над ошибками ему помогут сделать специалисты из центра. Усиления политтехнологических команд в Хакасии и Приморском крае, где губернатора также выберут во втором туре, по разным причинам не будет.

Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае уже назначен. Он состоится в воскресенье, 23 сентября. На помощь действующему губернатору в регион направлена команда политтехнологов. В первом туре 9 сентября Вячеслав Шпорт получил 35,62 % голосов, его соперник, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, — 35,81 %, сообщает «Ъ».

«В Хабаровске еще можно провести работу над ошибками и победить (кандидату от власти)»,— пояснил изданию источник в политтехнологическом сообществе.

«Кампанию в крае сочли простой: первые лица или опытные технологи там не работали, в итоге получилось то, что получилось», – сказал собеседник «Ъ». Одна из причин такого отношения – итоги прошлых выборов губернатора края в 2013 году: на них Вячеслав Шпорт получил 63 % голосов, Сергей Фургал – 19 %.

По итогам выборов 9 сентября, второй тур был назначен в четырех из 22 регионов, где проходили губернаторские выборы. Кроме Хабаровского края, это Приморский край, где врио губернатора Андрей Тарасенко не добрал до 50 % голосов 4 % (во второй тур с ним вышел депутат заксобрания от КПРФ Андрей Ищенко). Во Владимирской области во втором туре поборются губернатор Светлана Орлова (36,4 %) и региональный депутат от ЛДПР Владимир Сипягин (31,19 %). Глава Хакасии Виктор Зимин набрал 32,4 %, а его конкурент-коммунист депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов – 44,8 %.

В Хакасию на усиление кампании федеральный центр никого из технологов направлять не будет. «Это значит ставить пятно на карьере человека»,– считает источник.

Не будет федерального десанта и в Приморье, где выборы пройдут уже в воскресенье, 16 сентября. У врио губернатора Андрея Тарасенко и так хорошие шансы на победу во втором туре. «Там результат Тарасенко не связан с технологическими ошибками и просчетами»,– настаивает собеседник «Ъ».

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#выборы #Дальний Восток


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    щас голоса будут из жителей выжимать

  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 часов назад

    "Зашевелились" ЕДросы, когда "жаренным запахло"... В принципе, у Фургала шансы есть. "Грубо" 20% были не за Шпорта.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад



    «В Хабаровске еще можно провести работу над ошибками и победить (кандидату от власти)»,— пояснил изданию источник в политтехнологическом сообществе.



    То есть, они проведут работу над ошибками В РЕКЛАМЕ а не работу над ошибками в УПРАВЛЕНИИ??!!.. Вы что, совсем охренели, скоты?!!

  • Pomidor

    Pomidor
    4 часа назад

    Kadet_84

    "Зашевелились" ЕДросы, когда "жаренным запахло"... В принципе, у Фургала шансы есть. "Грубо" 20% были не за Шпорта.



    Как и не за Фургала

  • 123.rewq

    123.rewq
    4 часа назад

    Сергей Труш

    Вы что, совсем охренели, скоты?!!



    Господин Труш, вы, собственно, кому это?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    4 часа назад

    Отправьте на помощь Фургалу местного политтехнолога Братеева.

    Он знает как надо выигрывать любые выборы.

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    Рив ну не злись-это политика

  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    Братеев1

    Рив ну не злись-это политика



    Братеев) деньги то где?

  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    Сергей Труш



    «В Хабаровске еще можно провести работу над ошибками и победить (кандидату от власти)»,— пояснил изданию источник в политтехнологическом сообществе.



    То есть, они проведут работу над ошибками В РЕКЛАМЕ а не работу над ошибками в УПРАВЛЕНИИ??!!.. Вы что, совсем охренели, скоты?!!



    И тебя тоже касается))

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Пумидору-деньги выдаёт АТБ под 32 процента годовых

  • Sah

    Sah
    3 часа назад



    На губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, который не смог выиграть в первом туре выборов главы региона, поработают известные политтехнологи. Работу над ошибками ему помогут сделать специалисты из центра.



    пенсионный грабеж отмените и будет всё ок.

  • кулибин

    кулибин
    3 часа назад

    Неведомского пусть туда отправят...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Уважаемый, Pomidor, хотел сказать, учитывая тот факт, что до выборов, Шпорт неоднократно был губернатором Хабаровского края, и его не поддержали в первом туре 25 с небольшим % избирателей, то велика вероятность, что во втором туре, эти голоса пойдут в "копилку" Фургала. Подождём 23-е сентября. Принципиально, мне ВСЁ РАВНО!

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    ЕР конечно Хабаровск не отдаст-всё сделают что б не допустить честного человека

  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    Братеев1

    ЕР конечно Хабаровск не отдаст-всё сделают что б не допустить честного человека



    Да вы же врете постоянно, ты яркий тому пример, обещания не выполняешь

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Пумидор-тема денег это тема Хмыка-если ты не успел поменять ник то поторопись

  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    Братеев1

    Пумидор-тема денег это тема Хмыка-если ты не успел поменять ник то поторопись



    Мне просто уж очень понравился пьяный бред который ты нес, не могу теперь не потравить тебя, а как ты спалился то с другими акками

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    малыш это была шутка а ты поверил

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Братеев1

    Рив ну не злись-это политика



    Да когда я злился, ты о чем?

    Просто предложил идею, как Фургалу за ящик водки не за дорого выиграть выборы.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    вы обвиняете и всегда без доказательств

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Братеев1

    ЕР конечно Хабаровск не отдаст-всё сделают что б не допустить честного человека



    Да ты не сливай заранее Фургала!

    В отличии от Абрамова, Фургал - мужик! Идет до конца.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    извини я в мужиках не разбираюсь

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    удален

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Как показывают прошлые выборы.Действующий во втором круге проигрывает.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Второй тур обычно мобилизует протестные голоса.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    58 секунд назад

    Интересно кто у Орлова пиарщиком был? Уровень совхозного комсорга. Неужто из Москвы?

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