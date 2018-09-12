В амурском селе злоумышленники в поисках наживы убили пожилого мужчину

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В дежурную часть МО МВД России «Октябрьский» поступило сообщение от жителя села Преображеновка. Мужчина рассказал, что в одном из домов он обнаружил без признаков жизни пожилого односельчанина, которому иногда помогал по хозяйству. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские обнаружили в указанном доме тело 82-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции и следователь осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. В жилище погибшего были разбросаны вещи и разбита посуда, что натолкнуло оперативников на мысль о возможном мотиве произошедшего – злоумышленники могли искать деньги.

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев, провели обход домов и торговых точек села. В результате в течение суток они установили предположительные обстоятельства, при которых погиб пенсионер, и по горячим следам задержали подозреваемых, причастных к убийству. Ими оказались ранее судимые местные жители 1981 и 1987 годов рождения.

Предварительно установлено, что подозреваемые после распития спиртных напитков зашли в дом пенсионера через открытую входную дверь. Хозяин в это время спал. Незваные гости стали искать деньги. В этот момент пенсионер проснулся и попытался задержать одного из них. В ходе конфликта злоумышленники нанесли пожилому человеку ножом несколько ударов. После чего продолжили искать деньги. Однако найти их не удалось, и мужчины скрылись с места происшествия.

Следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК России по Амурской области возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». В настоящее время фигуранты водворены в изолятор временного содержания, сообщает амурское управление МВД.