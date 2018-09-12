Жителей свободненской Дубовки возмущает, что под дальневосточный гектар забрали общую сопку

Фото: www.gzt-sv.ru

В Свободном в районе Дубовка частный собственник взял в качестве дальневосточного гектара сопку, которую местные жители всегда считали своей. Участок огородили колючей проволокой, а когда дубовцы приходили в лесок за грибами, их прогоняли. По этому поводу жители Дубовки организовали сход.

На сбор подъехал представитель власти – депутат городского Совета Константин Яковлев. Для него было новостью, что в близлежащем селе назревает социальный взрыв из-за того, что жителей поставили перед фактом: сопка больше не общая, сообщает портал Gzt-sv.ru.

«Ко мне люди обратились еще позавчера, – рассказал депутат. – Рассказали о проблеме в поселке. Жители решили собрать сход. Нужно выяснить, законно ли данное ограждение и главное – кто собственник. Я сделал запрос, мне обещали дать ответ в течение трех дней. Даже если сделка официальная, никто никому не давал права так неуважительно отнестись к жителям поселка. Я постараюсь дать ответ в субботу».

На сходе жители возмущались: кому достался столь выгодный участок? Они были уверены, что местному жителю гектар дали бы «на болоте, у черта на куличках». Грозились ночью выйти с бензопилами и повалить забор.

Обстановку попытались разрядить прибывшие из города на сельский сход замглавы администрации по ЖКХ, строительству и архитектуре Владимир Дорошкевич и начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации Юрий Бороздин.

«Мы запишем ваши вопросы, постараемся в ближайшее время дать ответ. Год назад мы пытались с этим бороться, в результате наших усилий город был закрыт, но до этого желающие получили в собственность около сотни земельных участков. И этот гражданин в их числе. По 119-му федеральному закону ни одному из граждан Российской Федерации нельзя в этом отказать. Хоть сопка, хоть набережная, хоть поле. Не мы же эти законы издаём! Поэтому не стоит устраивать базар, нужно спокойно во всём разобраться!» – пытались успокоить разгоряченную толпу чиновники.

Представитель архитектурного отдела пытался разъяснить, что такое 119-й федеральный закон, но его голос тонул в криках собравшихся.

«Я полностью с вами солидарен, и не нужно кричать, что участок дали новому владельцу за взятку: дальневосточные гектары раздаются бесплатно! Но, если в течение трех лет выяснится, что участок не используется или используется не по назначению, его изымают! – пытался перекричать толпу Юрий Бороздин. – Так как этот участок не являлся частной собственностью, оснований для отказа в передаче частному лицу не было!»

На сторону сельчан встал и немного опоздавший депутат Андрей Мирошин. Вместе с коллегой они пообещали сделать депутатский запрос и обратиться в прокуратуру и надзорные органы – организовать проверку законности «приватизации» злополучной сопки. А жителям поселка предложили избрать инициативную группу, которой дали слово держать ситуацию под депутатским контролем и своевременно информировать обо всём.