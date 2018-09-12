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12сентября
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сегодня, 16:06 0

Верховный суд отменил пожизненное заключение серийному убийце из Новосибирска

Верховный суд отменил пожизненное заключение серийному убийце из Новосибирска
Фото: horrorzone.ru

Верховный суд России отменил приговор Новосибирского облсуда о пожизненном заключении 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского. Ранее мужчину признали виновным в убийстве 19 женщин.

«Приговор отменили, направили на новое рассмотрение со стадии обсуждения последствий вердикта», – сообщила прокуратура Новосибирской области, добавив, что обвинительный вердикт присяжных заседателей остался в силе. Когда дело вернется в Новосибирский областной суд для рассмотрения другому судье, будут исследоваться только материалы, характеризующие личность Чуплинского, заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, документы, касающиеся гражданского иска и другие документы, необходимые для правильного назначения наказания и вида режима.

6 марта Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, признанного виновным в убийстве 19 женщин. Мужчина привозил своих жертв на своей машине в безлюдные места и убивал. Чтобы замести следы, он расчленял тела, а останки оставлял в разных местах. Его жертвами стали женщины в возрасте от 18 лет до 31 года, сообщает GFAclaims.com.

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