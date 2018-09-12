В Приамурье подвели окончательные итоги выборов

Выборы в Амурской области признаны состоявшимися. Протоколы с результатами голосования подписали все члены регионального избиркома. С итоговыми протоколами не согласился только член комиссии от КПРФ. Он потребовал пересчета бюллетеней в четырех районах области.

14 автографов членов избиркома и итоги выборов признаны действительными. Отказаться от подписей члены комиссии по закону не могут. Зато могут не согласиться с протоколами, выразив особое мнение. Член комиссии от КПРФ так и поступил. В своем обращении коммунист потребовал перенести единый день голосования на март, чтобы выборы не совпадали с уборкой урожая. Также он добивается пересчета голосов в Тындинском, Шимановском, Ромненском и Сковородинском районах.

«Отметим и другую, возможно, технологию на территории Сковородинского района, возглавляемого либерал-демократом, бывшим депутатом заксобрания от ЛДПР. Там вне помещения для голосования проголосовал каждый четвертый избиратель – 26 процентов при среднем показателе для области 9 процентов. Группы членов УИК выходили на маршруты, вооружившись пачками бюллетеней. Напомню, что проголосовать на дому может только инвалид или внезапно занедуживший. Получается, каждый четвертый избиратель-сковородинец вдруг заболел ЛДПРизмом?» – высказался член избирательной комиссии Амурской области от КПРФ Валерий Песенков.

Оппозиционеры не доверяют итогам и в Тындинском районе. Там с 15 часов уровень явки по сравнению с другими территориями резко вырос. И выборы закончились трехкратным перевесом в пользу кандидата от ЛДПР. Резкий рост явки может быть признаком нечестного голосования. Но нарушением это не является.

«Я не хочу, чтобы мое выступление выглядело каким-то оправданием, это неправильно. Но я вам привел одну цифру. У нас 753 избирательных участка, более 1 300 человек присутствовали на избирательных участках – и от политических партий, и от общественных палат, и так далее. Где фиксация, так сказать? Не пришло – плохо и пришло – плохо. Ну вот как здесь, чтоб под одну гребенку... Вот в Тындинском районе вот так, в Ромненском районе вот так, в Благовещенске вот таким образом это выглядело», – сказал председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.

На легитимность выборов особое мнение не влияет. Обращение прикладывают к протоколам и могут опубликовать. В целом организовать голосование было не просто, признаются в избиркоме: 30 избирательных кампаний, около 750 участков, больше 1 000 наблюдателей. К тому же проводить выборы пришлось досрочно. Людей отозвали из отпусков, где-то пришлось делать замены, в срочном порядке готовить новых членов комиссий.

«Обстановку, ту, которая есть в области и по всей стране, ее никуда не денешь. Это неоднозначное отношение к пенсионной реформе, это экономические процессы, это санкционные вещи, и то давление, которое испытывала страна перед единым днем голосования, в том числе и оппозиционные вещи, все видим и по прессе, и по печати, это и митинги, и все остальное», – добавил Николай Неведомский.

По итоговым данным, явка в регионе превысила 31 процент. В выборах участвовало почти 200 тысяч амурчан. Что касается губернаторской кампании, то 55 процентов проголосовали за единоросса Василия Орлова, 26 процентов – за коммуниста Татьяну Ракутину. Почти 8 процентов – за справедливоросса Сергея Левицкого. И около 6 процентов – за Наталью Глазкову из партии «За женщин России».

«Маленькие партии тоже имеют право быть, потому что за нами избиратели. Хочу сказать, что партия "За женщин России" в свое время была в первом созыве госдумы. И тогда был создан по ее инициативе комитет по делам семьи, материнства и детства, который работает и в 7 созыве. Говорить, что малые партии – карликовые, уничижительно. За нами люди, избиратели», – утверждает бывший кандидат в губернаторы Амурской области Наталья Глазкова.

По выборам в Госдуму с отрывом в 2 процента победил либерал-демократ Андрей Кузьмин. Он также присутствовал на церемонии оглашения результатов. Эти выборы в Приамурье состоялись. Если не произойдет ничего экстраординарного, то следующие выборы главы региона пройдут в Приамурье через 5 лет, а выбирать депутатов Госдумы амурчане будут через 3 года.