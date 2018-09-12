В Благовещенске владелец вагона с алкоголем пытался дать полицейскому крупную взятку

В Благовещенске во время обыска на территории базы по улице Раздольной старшему по званию полицейскому предложили взятку в 200 тысяч рублей. Владелец, хранившейся на база алкогольной продукции, просил, чтобы стражи порядка ее не конфисковали.

Происшествие случилось в марте 2018 года. На территорию базы приехали трое сотрудников полиции, которые пригласили с собой двух незаинтересованных лиц. Все, кроме старшего, прошли на базу к вагону-рефрижератору. В это же время сюда приехал благовещенец, у которого в этом вагоне хранился товар.

Он выяснил у сотрудников, кто руководит операцией, и направился к оперуполномоченному, сидевшему в автомобиле. Владелец товара сел в салон и стал просить не изымать из вагона хранившуюся там алкогольную продукцию. Они вышли из машины и направились к складу. Бизнесмен прибавил к своей просьбе 200 тысяч рублей. Полицейский объяснил взяткодателю незаконность его предложения.

Однако горожанин вновь настойчиво попросил за 200 тысяч рублей не изымать принадлежащую ему алкогольную продукцию. Он также добавил, что при себе таких денег у него нет и за деньгами нужно съездить. Что он и сделал: покинул территорию базы, получил у неизвестных людей деньги, вернулся, сел в автомобиль оперуполномоченного, достал из кармана деньги и положил их на пол автомобиля.

Тем самым мужчина лично передал взятку в крупном размере должностному лицу. В суде мужчина полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний. Благовещенский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 600 000 рублей. Время содержания подсудимого под стражей и под домашним арестом зачли в счет назначенного наказания и снизили размер подлежащего взысканию штрафа до 1 500 000 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.