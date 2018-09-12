В интернете появилось видео, как КамАЗ сбивает ребенка в Благовещенске
В Инстаграме разместили видео, снятое на видеорегистратор в одном из благовещенских дворов. На кадрах запечатлен момент, как КамАЗ сбивает шестилетнего мальчика. Это произошло 4 сентября. На записи видно, как ребенок неожиданно для водителя грузовика выбегает на дорогу прямо под колеса большегруза.
Видео: kriminal.blg
По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также степень вреда здоровью, причиненного ребенку. Проверка займет до 30 дней, сообщили в амурском управлении МВД.
В соцсетях большинство пользователей встали на сторону водителя, который, по их мнению, просто не успел затормозить, так как мальчик неожиданно выбежал на дорогу. Но есть и те, кто посчитал, что в случившемся виноват автомобилист.
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