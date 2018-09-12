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12сентября
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сегодня, 14:59 5

В интернете появилось видео, как КамАЗ сбивает ребенка в Благовещенске

В интернете появилось видео, как КамАЗ сбивает ребенка в Благовещенске

В Инстаграме разместили видео, снятое на видеорегистратор в одном из благовещенских дворов. На кадрах запечатлен момент, как КамАЗ сбивает шестилетнего мальчика. Это произошло 4 сентября. На записи видно, как ребенок неожиданно для водителя грузовика выбегает на дорогу прямо под колеса большегруза.

Видео: kriminal.blg

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также степень вреда здоровью, причиненного ребенку. Проверка займет до 30 дней, сообщили в амурском управлении МВД.

В соцсетях большинство пользователей встали на сторону водителя, который, по их мнению, просто не успел затормозить, так как мальчик неожиданно выбежал на дорогу. Но есть и те, кто посчитал, что в случившемся виноват автомобилист.

Просмотров всего: 1747

#дети #ДТП #транспорт


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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ну и скорость то невысокая у него была.. у КМААЗа..

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Ой, как страшно. Что с мальчиком? Я так понимаю, все произошло на глазах у отца. Не досмотрел, не научил.

  • Вова555

    Вова555
    51 минута назад

    Вот и на кантемирова 23 не раз видел, как такой же придурок на КАМАЗе носится по двору.

  • Форик

    Форик
    33 минуты назад

    Детям надо объяснять, что когда он хочет выбежать на дорогу, на проезжую часть, там где двигается транспорт и т.д. смотреть и лучше дорогу переходить, там где можно бегать, играть это огороженная территория, двор. Водители высоких транспортных средств и тяжелых машин не зависимо от скорости, не смогут остановить транспорт резко, как легковушку, хотя въезжая на территорию где возможно могут выйти люди, выбежать дети надо быть аккуратнее и осмотрительнее. может и подать сигнал. Это чисто мое мнение!!!

  • ЕленаР

    ЕленаР
    7 минут назад

    Если все машины будут сигналить въезжая во дворы с неадекватными детьми, будут жаловаться жильцы этих дворов на шум, типа что тут все бибикают. А некоторым детям нипочем даже сигналы, на другой работе у нас была доставка работников до подъезда. так вот меня высаживали на углу, потому что во дворе дети спокойно катались на роликах и велосипедах перед едущим и сигналящим автомобилем. Я считаю что родителей нужно наказывать за недосмотр и ненадлежащее воспитание детей. Есть правило, что запрещено бегать на проезжей части и оно для всех без исключения.

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