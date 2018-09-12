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12сентября
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сегодня, 14:36 0

Монахиня попала в ДТП из-за черного кота

Монахиня попала в ДТП из-за черного кота
Фото: chitalnya.ru

Монахиня пыталась объехать черную кошку и попала в аварию. Женщина не пострадала, но ее машина перевернулась и загорелась.

Монахиня из итальянской провинции Риети, видимо забыла, что суеверие – это грех, и попала в ДТП, объезжая на дороге черного кота. По данным правоохранителей, 43-летняя женщина ехала на своем Renault Clio и увидела животное, которое переходило проезжую часть. Чтобы не случилось «ничего плохого», монахиня резко свернула на улицу Виа дельи Эльчи и не справилась с управлением.

Из-за резкого маневра автомобиль монахини врезался в припаркованную на бордюре машину, затем ударился в ворота дома, опрокинулся и загорелся. Жители соседних домов помогли женщине выбраться из горящего автомобиля.

Виновница ДТП сразу призналась приехавшим полицейским, что все произошло из-за ее суеверия. Монахиня была сильно напугана аварией, но не пострадала, лишь отделалась испугом, сообщает «Комсомольская правда».

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#жизнь #здоровье #происшествия


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