Туристические кластеры на Дальнем Востоке получат 7,8 миллиарда рублей

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Туристические кластеры Дальневосточного федерального округа получат почти 7,8 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов. Приморский край представил проект «Приморье», Якутия – проект «Русская Арктика», в третьем проекте объединились Камчатка и Сахалин, а в четвертом кластере – «Амур» – заявлены Хабаровский край, Амурская область и ЕАО.

По информации РИА Новости, средства выделены в рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы». Озвученная сумма – 7,8 миллиарда рублей – это 14 % от общей суммы бюджетных назначений, сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.

Собеседник агентства рассказал, что в рамках ДФО выделены четыре перспективных туристских укрупненных инвестиционных проекта, привлекающих туристов и обладающих высоким потенциалом расширения по приоритетным видам туризма.

«Это проекты "Приморье" (Приморский край), "Амур" (консолидирующий туристские потенциалы Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области), "Камчатка-Сахалин" (Камчатский край и Сахалинская область). Кроме того, Республика Саха (Якутия) вошла в проект "Русская Арктика"», – проинформировал Сафонов.