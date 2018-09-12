СМИ: в Роскосмосе задумались о строительстве еще одного космодрома на Дальнем Востоке

Фото: КЦ «Южный» / ЦЭНКИ / Роскосмос

Идея создать в ближайшем будущем вторую площадку для запуска исключительно легких ракет родилась и обсуждается сейчас в ЦЭНКИ (Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры). Ранее в качестве самого удобного места рассматривалась Советская Гавань в Хабаровском крае. Она привлекала возможностью доставки грузов для коммерческих запусков через морской порт, а также затоплением ступеней стартующих ракет в океане.

«Это, безусловно, делало Советскую Гавань выгодной площадкой, Мы бы сэкономили массу денежных средств, которые тратятся сейчас на поиски ступеней, обезопасили бы жителей Якутии, испытывающих неудобства из-за падений этих ступеней. Однако всех смутила тогда повышенная сейсмическая активность на побережье. Это заставило специалистов пересмотреть местоположение будущего космодрома. Как мы знаем, для строительства Восточного была использована инфраструктура ранее закрытого космодрома Свободный в Амурской области. На самом деле сильные землетрясения происходят в Приморье не очень часто, и, по мнению конструкторов, России стоит подумать и вернуться к прежнему варианту, правда, в несколько усеченном масштабе», – рассказал сотрудник отрасли.

По задумке, в Совгавани может появиться дополнительный космодром или даже одна стартовая площадка по типу той, что существует во французской Гвиане. При этом Восточный так и будет полноценным космодромом для запуска пилотируемых, тяжелых, сверхтяжелых ракет и ракет среднего класса, пишет «Московский комсомолец».

Между тем выяснилось, что пустоты под стартовым столом на амурском космодроме Восточный, о которых стало известно на днях, были обнаружены еще год назад. Специалисты считают, что они могли привести к нежелательным последствиям на стратегическом объекте: «к перекосу башни обслуживания стартового комплекса или просадке железнодорожных путей, по которым она движется к пусковому столу».

Ответственность за их ликвидацию взяли на себя в ЦЭНКИ, где обязались сделать это до 5 октября, чтобы не переносить запланированный на декабрь старт ракеты-носителя с Восточного.

Правда в информации ничего не говорится о том, было ли известно о пустотах на момент запусков с Восточного 28 ноября 2017 года и 1 февраля 2018 года.

Как пишет издание, во вторник, 11 сентября, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не смог присутствовать на открытии первой международной конференции ООН в Москве по космическому праву из-за поездки на Восточный.