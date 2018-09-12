Немного дождя: прогноз погоды в Приамурье на 13 сентября

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В Амурской области 13 сентября ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть с юга, юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду с усилением местами до 11-16 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 10…15, по северу при прояснении - плюс 3…8. Днем термометры покажут 18…23 градуса выше нуля, в дожде по северу будет плюс 9…14. В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, в первой половине ночи и во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 12…14, днем плюс 22…24, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL