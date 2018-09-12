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12сентября
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сегодня, 12:27 25

В Благовещенске на таможне изъяли и уничтожили аквариумных рыбок

В Благовещенске на таможне изъяли и уничтожили аквариумных рыбок
Фото: aquariums-fish.ru

С 1 по 10 сентября служащие отдела государственного ветнадзора управления Россельхознадзора по Амурской области совместно с сотрудниками таможенной службы на благовещенской таможне обнаружили незаконный багаж. При досмотре ручной клади граждан, въезжающих из КНР, было задержано пять партий подконтрольного государственному ветеринарному надзору груза, перевозимого с нарушениями.

В числе незаконного груза оказались декоративные аквариумные рыбки. Вся задержанная продукция изъята и уничтожена. Владельцы продукции за нарушение ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.

Просмотров всего: 1801

#закон #таможня


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    кошмар-как можно?

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    4 часа назад

    попадает под закон о жестоком обращении с животными

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    4 часа назад

    Меня удивляют сволочи, ну изъяли, раздайте в детские сады, школы бесплатно, пусть дети смотрят, там часто есть аквариумы. Нет надо все уничтожить сломать

  • krasnova

    krasnova
    4 часа назад

    Садисты

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    4 часа назад

    слов нет, пидорасы

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    3 часа назад

    товарищи, это дно

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    3 часа назад

    товарищи, это дно

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    DeaD Мороз

    Меня удивляют сволочи, ну изъяли, раздайте в детские сады, школы бесплатно, пусть дети смотрят, там часто есть аквариумы. Нет надо все уничтожить сломать



    почитай сначала про разведение рыбок...

    после таких подсадок непонять каких рыбок, передохнут и те, что были...как один из вариантов...или таможенникам нужно было по всем правилам устроить карантин для рыбок нелегалов?..

    а самое распространенное, эти сдохнут через несколько дней..

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Shift





    Вы тут кардинально не правы!



    Надо вешать таких таможенников на деревьях!



    (ну и там что-то про кишки...)





  • банбан

    банбан
    3 часа назад

    в продолжении потом собак катком согласно предписанию?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    банбан

    в продолжении потом собак катком согласно предписанию?



    А потом малых детей в крематорий?



  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    ЛайКа

    Shift





    Вы тут кардинально не правы!

    Надо вешать таких таможенников на деревьях!

    (ну и там что-то про кишки...)



    нужно соблюдать законы страны, в которй живешь...не нравится? меняй законы...а за нарушение, следует наказание и т.д. по списку..

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Shift





    нужно соблюдать законы страны, в которй живешь...не нравится? меняй законы...



    Да хрена с полтора мы с вами их поменяем Митинг Ракутиной мне лично это показал, точнее рассуждения людей



    а за нарушение, следует наказание и т.д. по списку..



    Ооой. Прямо таки всех наказывают?! Правда-правда?



    И это... я с вами не спорила, то был сарказЬм в чистом виде Лады буду брать в кавычки



    Кто рыбок не держал, тому не объяснишь. Даже многим тем кто держал не объяснишь. Для большинства это "просто". И не в домёк, что аквариум хуже концлагеря в таких "умелых" руках



  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    че вы бред несете? это сраные рыбки которых куча, жалости не вызывают никак

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Нееееееееееееееет!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А как их уничтожили? Застрелили, задушили, а может утопили?

  • Люблю ромашки

    Люблю ромашки
    1 час назад

    NoirА как их уничтожили? Застрелили, задушили, а может утопили?


    рыбок сожгли, предварительно ограничив кислород (с)

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Вот с этого всё начинается!

    Сначала котиков рыбок уничтожают, потом и людей будут убивать, грабить, насиловать. ©

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Как-то негуманно.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    где наши экологи?где Наталья Калинина?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Братеев1

    где наши экологи?где Наталья Калинина?



    Ты ещё СТ сюда привлеки!



    Сразу новость в топе обсуждений будет. )))



  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    это кто такой?

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    Shift

    ЛайКа

    Shift





    Вы тут кардинально не правы!

    Надо вешать таких таможенников на деревьях!

    (ну и там что-то про кишки...)



    нужно соблюдать законы страны, в которй живешь...не нравится? меняй законы...а за нарушение, следует наказание и т.д. по списку..



    ...рыбкам?...)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    37 минут назад

    кержак





    ...рыбкам?...)))





    Угу, все на митинг!



  • Хмык

    Хмык
    24 минуты назад

    От весьма знающего человека, наверно самого знающего на Дальнем Востоке, пересказываю ситуацию:

    Китайцы разводят рыбок в прудах, благо климат позволяет. Поэтому себестоимость этих рып низкая. Но, при таком разведении у рыбок куча болезней. Причем заразных. Некоторые бизнесмены рып лечат, но основная часть идет в естественном состоянии.

    Наши бизнесмены уже давно наладили поставку этих рып в Россию. В магазинах 90 % рып - китайские.

    Цена одной полудохлой твари 8-10 рублей. Но, половина по-любому выживает до продажи и, при стоимости в России одного хвоста за 100 рублей выхлоп бешенный.

    Странно, что наша таможня кого-то отловила. Наверное не поделился.

    Кстати, контрабанда животными на втором месте после контрабанды наркотиков.

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