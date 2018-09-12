В Благовещенске на таможне изъяли и уничтожили аквариумных рыбок

Фото: aquariums-fish.ru

С 1 по 10 сентября служащие отдела государственного ветнадзора управления Россельхознадзора по Амурской области совместно с сотрудниками таможенной службы на благовещенской таможне обнаружили незаконный багаж. При досмотре ручной клади граждан, въезжающих из КНР, было задержано пять партий подконтрольного государственному ветеринарному надзору груза, перевозимого с нарушениями.

В числе незаконного груза оказались декоративные аквариумные рыбки. Вся задержанная продукция изъята и уничтожена. Владельцы продукции за нарушение ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.

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Екатерина PL