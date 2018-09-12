В АмГУ будут готовить кадры для крупнейшей нефтехимической компании

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В амурском госуниверситете собираются готовить будущие кадры для компании СИБУР. Заниматься подготовкой специалистов собираются при поддержке агентства по развитию человеческого капитала ДВ и правительства Приамурья.

Соглашения о сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала и подготовки специалистов для производств компании было подписано в рамках Восточного экономического форума между областным правительством, СИБУРом, АРЧК на Дальнем Востоке, ДВФУ и АмГУ.

Документ предусматривает сотрудничество по подготовке специалистов для производств СИБУРа и профессиональной ориентации учащихся учреждений среднего, среднего профессионального и высшего образования на Дальнем Востоке.

В соответствии с соглашениями, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) разработает план мероприятий по замещению кадровой потребности компании сотрудниками необходимой квалификации. Также АРЧК ДВ планирует инициировать создание в образовательных учреждениях Амурской области новых направлений и профессий, необходимых для подготовки специалистов газоперерабатывающей и газохимической отраслей.

СИБУР берет на себя функции предоставлять рабочие места выпускникам образовательных организаций по специальностям газоперерабатывающей и газохимической отраслей, создавать для них соответствующие условия для работы и жизни. Кроме того, СИБУР готов участвовать в укреплении материально-технической базы вузов в части подготовки профильных специалистов, а также принимать студентов для прохождения производственной и преддипломной практик.

Правительство Амурской области будет оказывать меры господдержки переезжающим в Приамурье сотрудникам, а также реализовывать мероприятия, направленные на адаптацию и закрепление граждан, переехавших в область, сообщает пресс-служба правительства.

Университеты намерены разработать и внедрить образовательные программы подготовки специалистов для газоперерабатывающей и газохимической отраслей, обеспечить качественную подготовку соответствующих специалистов, а также оказать содействие СИБУРу в реализации механизма целевой подготовки кадров.

«Амурская область вступает в новый этап экономического развития. Крупнейшие по меркам страны проекты перешли из стадии планов в этап практической реализации. От области это требует большой ответственности и партнерской работы. Сейчас у нас большой дефицит кадров во многих ответственных секторах. Мы видим это на строительстве ГПЗ. Поэтому сейчас мы готовимся принять в городе Свободном несколько тысяч специалистов из других регионов. Здесь много вопросов и по готовности инфраструктуры. Мы понимаем, что и бизнесу гораздо удобнее не привозить специалистов, а использовать готовый кадровый потенциал региона. Поэтому считаем соглашение, которое подписываем сегодня, важным шагом в этом направлении. Наш ведущий вуз, Амурский государственный университет, уже имеет опыт подготовки специалистов для космической отрасли и газохимии. Думаю, что благодаря нашим совместным усилиям эта работа будет успешно продолжена. Мы со своей стороны в этом также крайне заинтересованы - люди должны иметь возможность на месте получить хорошее современное образование, которое впоследствии даст возможность претендовать на работу в компании высокого уровня. Это станет тем серьезным мотивом, который позволит компетентным специалистам и просто перспективным молодым людям не покидать регион, а оставаться на Дальнем Востоке», – отметил врио губернатора Василий Орлов.

«Подписание соглашения является очередным шагом по развитию партнерских программ СИБУРа на Дальнем Востоке в сфере образования и подготовки кадров, что является важной частью процесса проработки проекта Амурского ГХК, а также обеспечения квалифицированным персоналом наших действующих производств. Компания уже успешно реализует совместные программы с тремя участниками данного соглашения: правительством Амурской области, Дальневосточным федеральным университетом и Амурским государственным университетом. Уверен, что присоединение экспертизы и ресурсов Агентства по развитию человеческого капитала выведет нашу совместную работу на более высокий уровень», – прокомментировал член правления СИБУРа – управляющий директор Алексей Козлов.