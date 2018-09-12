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12сентября
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сегодня, 12:18 0

В Крыму школьники разгромили клуб

В Крыму школьники разгромили клуб
Фото: VistaNews.ru

Закрытый клуб в селе Петровка был разгромлен вандалами. Ими оказались ученики третьего и восьмого классов.

Неприятный инцидент произошел в Крыму в селе Петровка, где школьники решили развлечься в закрытом сельском клубе. Вооружившись лопатами, подростки крушили все, что попадалось им под руку, а в конце написали нецензурное слово на холодильнике. Насладившись своей силой, молодежь пригласила на «праздник» девочек, которых они угощали пепси-колой, хранившейся в клубе.

Разгул длился три часа, а когда ребята собрались домой, их встретил на пороге владелец клуба. О разбое ему сообщили жители соседних домов. Самостоятельно задержать нарушителей мужчина не смог, хулиганы покинули место преступления.

За помощью владелец обратился в полицию, где сразу же установили личности. Нарушителей задержали, ими были несколько учащихся 3 и 8 классов. Предварительная сумма нанесенного ущерба составила три миллиона рублей, которые придется выплачивать родителям школьников. Сами нарушители так и не смогли объяснить правоохранителям, зачем залезли в здание и разгромили его, сообщает VistaNews.ru.

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#дети #криминал #происшествия


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