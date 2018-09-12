Влюбленные из Екатеринославки организовали наркопритон у себя дома

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В Амурской области прокуратура в суд направила уголовное дело в отношении 50-летнего жителя села Екатеринославка и его 37-летней сожительницы, которых обвиняют в содержании наркопритона. Кроме того, женщина обвиняется в незаконном сбыте наркотиков.

Следствием установлено, что мужчина и женщина, сами употребляя наркотические средства опийной группы, договорились предоставлять жилое помещение для изготовления и потребления наркотиков другим лицам. С 2016 по 2018 годы по телефону они договаривались с «клиентами» о возможности посещения притона и необходимости приобретения соответствующих ингредиентов для изготовления наркотика, рассчитывая в качестве платы за предоставление помещения получить дозу наркотического средства для личного потребления.

Расследование уголовного дела осуществлялось МО МВД России «Октябрьский». 11 сентября 2018 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Октябрьского района направлено в районный суд.

За указанное преступление судом может быть назначено наказание до 7 лет лишения свободы с ограничением свободы срок до двух лет либо без такового, сообщает прокуратура области.