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12сентября
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сегодня, 11:48 11

Василий Орлов: Амурская область в разы увеличит объемы поставок зерновых и сои в Китай

Василий Орлов: Амурская область в разы увеличит объемы поставок зерновых и сои в Китай

Делегация Амурской области в рамках ВЭФ приняла участие в круглом столе руководителей регионов России и Китая. На нем Василий Орлов рассказал, что ключевое направление сотрудничества Приамурья с провинцией Хэйлунцзян – создание нового международного транспортного коридора – моста через реку Амур, который позволит в полной мере реализовать транзитный, экономический потенциал двух регионов и создаст необходимые условия для развития бизнеса.

«С вводом будущего моста планируем расширить поставки амурской продукции на китайский рынок. Наш регион производит качественную экологически чистую сельхозпродукцию. В ближайшие 5 лет Амурская область сможет в разы увеличить объемы поставок зерновых и сои на рынок Китая. Надеемся на скорейшее решение вопросов о допуске отдельных наших товаров – соевого шрота, комбикормов, молочной продукции на рынок КНР», – сказал руководитель региона Василий Орлов.

В продолжение выступления глава Приамурья отметил и активную работу правительства области над реализацией проекта по созданию первой в мире трансграничной канатной дороги через реку Амур.

«Уникальное географическое положение региона даёт возможность развивать туристическое направление. Мы на 4-м месте в России по приему китайских туристов. Кстати, в этом году отмечаем 30-летие с начала туристических обменов между нашими регионами. И, конечно, формируем новые интересные маршруты, прежде всего, на новый российский космодром Восточный», – сказал Василий Орлов.

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#Дальний Восток #областная власть


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    а простому народу какая радость от этого?

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    4 часа назад

    Все природные богатства, электричество, зерновые за кордон по бросовой цене

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    А населению покушать экологически чистого оставите?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Увеличение объемов ведет к снижению цены...Опять мимо Вася.

  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    Расширение сель.хоз базы, увеличение рабочих мест и кол-во поставляемого товара) Орлов молодец, знает в чем сильна область и раскручивает по максиму

  • Не местный

    Не местный
    3 часа назад

    Завышение цены следствие снижение спроса, снижение спроса - залеживание, залеживание - потеря товарного вида. Потеря товарного вида - отпуск по бросовой цене, естественные потери. Такая вот закономерность.

  • Не местный

    Не местный
    3 часа назад

    Это такой ответ П.Ф.

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    2 часа назад

    Павел Флудерский

    Увеличение объемов ведет к снижению цены...Опять мимо Вася.



    ха ха) не в случае с Китаем, опять мимо Паша

  • системник

    системник
    1 час назад

    Pomidor

    Расширение сель.хоз базы, увеличение рабочих мест и кол-во поставляемого товара) Орлов молодец, знает в чем сильна область и раскручивает по максиму



    Он вообще не понимает, что там происходит.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    Pomidor

    Расширение сель.хоз базы, увеличение рабочих мест и кол-во поставляемого товара) Орлов молодец, знает в чем сильна область и раскручивает по максиму



    ...как наемные недалекие троли предсказыемы...))) Помидор,ты ж раньше за Козлова топил...чо - деньги не пахнут?

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    46 минут назад

    Окунется скоро новый губернатор в суровую сельскую реальность и поймет, что ресурсы прироста валового сбора сои уже исчерпаны, в Китай и так идет треть сои, выращенной в области. Увеличить экспорт в разы - это значит, либо отобрать ее у российских переработчиков, либо засеять соей всю пашню, полностью, без остатка, что невозможно в силу необходимости соблюдения хоть какого ни будь севооборота. Увеличить экспорт сои и зерновых в Китай реально только на небольшой процент.

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