Василий Орлов: Амурская область в разы увеличит объемы поставок зерновых и сои в Китай

Делегация Амурской области в рамках ВЭФ приняла участие в круглом столе руководителей регионов России и Китая. На нем Василий Орлов рассказал, что ключевое направление сотрудничества Приамурья с провинцией Хэйлунцзян – создание нового международного транспортного коридора – моста через реку Амур, который позволит в полной мере реализовать транзитный, экономический потенциал двух регионов и создаст необходимые условия для развития бизнеса.

«С вводом будущего моста планируем расширить поставки амурской продукции на китайский рынок. Наш регион производит качественную экологически чистую сельхозпродукцию. В ближайшие 5 лет Амурская область сможет в разы увеличить объемы поставок зерновых и сои на рынок Китая. Надеемся на скорейшее решение вопросов о допуске отдельных наших товаров – соевого шрота, комбикормов, молочной продукции на рынок КНР», – сказал руководитель региона Василий Орлов.

В продолжение выступления глава Приамурья отметил и активную работу правительства области над реализацией проекта по созданию первой в мире трансграничной канатной дороги через реку Амур.

«Уникальное географическое положение региона даёт возможность развивать туристическое направление. Мы на 4-м месте в России по приему китайских туристов. Кстати, в этом году отмечаем 30-летие с начала туристических обменов между нашими регионами. И, конечно, формируем новые интересные маршруты, прежде всего, на новый российский космодром Восточный», – сказал Василий Орлов.