Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:43 2

В ЗАТО Циолковский жители испугались медведя

В ЗАТО Циолковский жители испугались медведя
Фото: instagram.com/tsiolkovsky.ru

СМИ Циолковского сообщают, что в среду, 12 сентября, на территории города видели медвежонка без мамы. Жителей призывают быть осторожными. В Управлении по охране животного мира Амурской области говорят, что бдительность, конечно, никогда не помешает, но ничего необычного в появлении хищника не видят.

Как рассказал начальник отдела охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий управления Валерий Погасиенко, сообщение о животном поступило в среду, 12 сентября. Однако, где именно и на каком расстоянии от населенного пункта видели зверя, такой информации нет. Также неизвестно, взрослое это было животное или нет.

«Сказали, что животное небольшое. Ничего страшного в этом нет, там же лес вокруг, зверь дома находится. Сейчас осень, он движется, где желудь, где ягода. Ничего экстраординарного. У нас такой информации много, мы ей значения не придаем. Медведей видят в области раз или два в неделю. Люди же сейчас активно посещают лес – за ягодами или грибами ходят. Ни один человек еще не сказал, что видел кабана, косулю или изюбря, а как медведя увидели, так сразу сообщают. Если от него исходит угроза или он пришел в населенный пункт, тогда, да, мы реагируем», – пояснил Валерий Викторович.

При этом он отметил, что при посещении леса людям действительно необходимо быть настороже. И напомнил, что, если бурый хозяин тайги все-таки повстречался на пути, надо шуметь как можно громче – стучать по ведру или кричать. Бежать нельзя ни в коем случае, иначе у животного сразу срабатывает инстинкт хищника – преследовать убегающую добычу.

«И держаться лучше ближе к дереву, чтобы в случае чего залезть на него. Потому что врослые медведи по деревьям не лазают, только молодые», – добавил Валерий Погасиенко.

Подробную памятку, как вести себя в случае встречи в лесу с медведем, публиковали в амурском управлении по охране животного мира, а также в амурском МЧС.

Просмотров всего: 1171

#природа #Циолковский


Происшествия 1

В Приамурье браконьеров задержали с поличным, пока они спали
В России и мире 4

В лесах Молдавии найдена база пришельцев
Экономика

Агростраховщики отреагировали на слова врио губернатора Приамурья о несовершенстве агрострахования
Общество

Слабые дожди, мокрый снег и туманы: прогноз погоды в Приамурье на 9 сентября
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Опустошитель

    Опустошитель
    5 часов назад

    скоро забросят космодром как нерентабельный и только медведи шастать будут

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    У него же спортивная травма?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь