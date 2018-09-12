В ЗАТО Циолковский жители испугались медведя

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СМИ Циолковского сообщают, что в среду, 12 сентября, на территории города видели медвежонка без мамы. Жителей призывают быть осторожными. В Управлении по охране животного мира Амурской области говорят, что бдительность, конечно, никогда не помешает, но ничего необычного в появлении хищника не видят.

Как рассказал начальник отдела охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий управления Валерий Погасиенко, сообщение о животном поступило в среду, 12 сентября. Однако, где именно и на каком расстоянии от населенного пункта видели зверя, такой информации нет. Также неизвестно, взрослое это было животное или нет.

«Сказали, что животное небольшое. Ничего страшного в этом нет, там же лес вокруг, зверь дома находится. Сейчас осень, он движется, где желудь, где ягода. Ничего экстраординарного. У нас такой информации много, мы ей значения не придаем. Медведей видят в области раз или два в неделю. Люди же сейчас активно посещают лес – за ягодами или грибами ходят. Ни один человек еще не сказал, что видел кабана, косулю или изюбря, а как медведя увидели, так сразу сообщают. Если от него исходит угроза или он пришел в населенный пункт, тогда, да, мы реагируем», – пояснил Валерий Викторович.

При этом он отметил, что при посещении леса людям действительно необходимо быть настороже. И напомнил, что, если бурый хозяин тайги все-таки повстречался на пути, надо шуметь как можно громче – стучать по ведру или кричать. Бежать нельзя ни в коем случае, иначе у животного сразу срабатывает инстинкт хищника – преследовать убегающую добычу.

«И держаться лучше ближе к дереву, чтобы в случае чего залезть на него. Потому что врослые медведи по деревьям не лазают, только молодые», – добавил Валерий Погасиенко.

Подробную памятку, как вести себя в случае встречи в лесу с медведем, публиковали в амурском управлении по охране животного мира, а также в амурском МЧС.