Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:44 0

Никита Михалков перенес операцию

Никита Михалков перенес операцию
Фото: ru.delfi.lt

Народный артист РСФСР, режиссер, сценарист, обладатель премии «Оскар», Никита Михалков был госпитализирован и перенес операцию. По сообщению его близкого друга Александра Адабашьяна, у режиссера была травма спортивного характера.

По словам Адабашьяна, с Никитой Сергеевичем ничего страшного не произошло.

Пресс-служба Михалкова подтвердила информацию и заявила, что операция была плановой.

«Никита Сергеевич действительно некоторое время назад перенес плановую операцию в связи со старой спортивной травмой. В настоящий момент он восстанавливается после операции, активно занимается своей Академией кинематографического и театрального искусства, в актерскую мастерскую которой на прошлой неделе завершился прием слушателей», – цитируют представителей артиста РИА Новости.

Дочь Михалкова Надежда подтвердила, что здоровью отца ничего не угрожает.

В свои 72 года Михалков продолжает активно работать, что иногда приводит к травмам. В марте этого года появилась информация о том, что Никита Сергеевич был госпитализирован после того, как упал и ударился головой. Ему пришлось обратиться за помощью к врачам, однако специалисты не обнаружили у Михалкова ничего серьезного.

Просмотров всего: 331

#здоровье #шоу-бизнес


В России и мире

Монахиня попала в ДТП из-за черного кота
Общество 1

В день выборов волонтеры в Тахтамыгде собирали средства для маленького Кирилла Чуйко
В России и мире

Женщина вырастила огромную опухоль из-за боязни врачей
В России и мире

В Таиланде началось нашествие ядовитых змей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь