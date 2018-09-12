Никита Михалков перенес операцию

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Народный артист РСФСР, режиссер, сценарист, обладатель премии «Оскар», Никита Михалков был госпитализирован и перенес операцию. По сообщению его близкого друга Александра Адабашьяна, у режиссера была травма спортивного характера.

По словам Адабашьяна, с Никитой Сергеевичем ничего страшного не произошло.

Пресс-служба Михалкова подтвердила информацию и заявила, что операция была плановой.

«Никита Сергеевич действительно некоторое время назад перенес плановую операцию в связи со старой спортивной травмой. В настоящий момент он восстанавливается после операции, активно занимается своей Академией кинематографического и театрального искусства, в актерскую мастерскую которой на прошлой неделе завершился прием слушателей», – цитируют представителей артиста РИА Новости.

Дочь Михалкова Надежда подтвердила, что здоровью отца ничего не угрожает.

В свои 72 года Михалков продолжает активно работать, что иногда приводит к травмам. В марте этого года появилась информация о том, что Никита Сергеевич был госпитализирован после того, как упал и ударился головой. Ему пришлось обратиться за помощью к врачам, однако специалисты не обнаружили у Михалкова ничего серьезного.