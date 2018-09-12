Корова убила напавшего на нее льва

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В Кении корова задушила напавшего на нее льва. По словам местных жителей, лев сбежал из Национального парка Меру две недели назад и постоянно нападал на домашний скот: коров, овец и коз.

Происшествие случилось в деревне Лусиути на территории округа Меру Восточной провинции страны. Хищник стал подходить к привязанной к дереву корове. По данным издания, корова могла попытаться сбежать от льва, но лишь обвязала веревку вокруг шеи хищника, в результате чего он задохнулся.

Полицейские подтвердили произошедшее и отметили, что на теле льва не было следов от выстрелов или порезов. Чтобы отбросить все сомнения, труп животного забрали на экспертизу, сообщает «Лента.ру».

Житель деревни Стэнли Мвенда (Stanley Mwenda) отметил, что все рады тому, что корова избавила их от хищника: «Сотрудники природоохранной службы неделями не могли поймать льва. Мы десять дней жили в страхе, наконец-то это закончилось, но, хотя никто не пострадал физически, сообществу был нанесен сильнейший психологический удар».