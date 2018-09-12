В Приамурье браконьеров задержали с поличным, пока они спали

Фото: Rusecolog

Останки косули и двух подстреленных уток нашли у отдыхающих в Архаринском районе. Как оказалось, жители Свободного приехали в Казановку отдохнуть и порыбачить. Охотиться они не планировали, но оружие, тем не менее, с собой взяли.

Факт браконьерства был обнаружен ранним утром в ходе рейда, проведенного служащим амурского управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания и егерем местного охотобщества в двух километрах от Казановки. Ведро с двумя добытыми утками стояло у машины, в которой спали «рыбаки».

При дальнейшем осмотре под перевернутой лодкой проверяющие обнаружили останки косули, мясом которой мужчины накануне ужинали, а у одного из отдыхающих нашли ружье ТОЗ 24 и мелкокалиберную винтовку с оптикой.

«Документы на оружие у владельца были, а вот разрешения на добычу — нет. По словам нарушителей, охотиться они не собирались. Но косуля вышла к ним сама, и моральных сил отпустить ее не хватило», — рассказали в управлении.

Мясо и оружие у амурчанина изъяли и составили материалы. Ведется разбирательство. Помимо санкций по факту незаконной охоты, жителю Свободного за добытого самца косули придется выплатить 120 тысяч рублей компенсации.

Специалисты напоминают, что в связи с сокращением численности охота на косулю в этом году в Приамурье закрыта полностью.