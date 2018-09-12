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12сентября
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сегодня, 09:59 4

На перегоне Белогорск – Возжаевка под поездом погиб мужчина

На перегоне Белогорск – Возжаевка под поездом погиб мужчина

В Амурской области проводится доследственная проверка по факту гибели 36-летнего мужчины на железной дороге. Происшествие случилось 22 августа около 17:00 по местному времени на перегоне Белогорск – Возжаевка. Мужчина был смертельно травмирован проходящим поездом.

Проверку проводят следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Установлено, что погибший работал электромонтажником в одной из строительных организаций Хабаровска.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#происшествия


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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Картинки не соответствуют статьям....

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Алиса65

    Картинки не соответствуют статьям....



    А так хотелось расчленёнку поглазеть? ;)



  • egoist

    egoist
    31 минута назад

    сколько еще должно там покачиться людей или умереть, пока не сделают виадук или мост. Давно еще обещали

  • egoist

    egoist
    30 минут назад

    *покалечиться

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