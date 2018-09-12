На перегоне Белогорск – Возжаевка под поездом погиб мужчина

В Амурской области проводится доследственная проверка по факту гибели 36-летнего мужчины на железной дороге. Происшествие случилось 22 августа около 17:00 по местному времени на перегоне Белогорск – Возжаевка. Мужчина был смертельно травмирован проходящим поездом.

Проверку проводят следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Установлено, что погибший работал электромонтажником в одной из строительных организаций Хабаровска. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Екатерина PL