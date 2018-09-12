Президент Путин купил для главы КНР сбитень из амурского меда
Президент России Владимир Путин угостил председателя КНР Си Цзиньпина сбитнем из амурского меда. У Амурского медового домика на ВЭФ-2018 во Владивостоке главы двух государств остановились, когда прогуливались по «Улице Дальнего Востока», на которой представлены все регионы ДФО.
Подойдя к павильону, Владимир Путин поинтересовался, какой мед самый вкусный. На вопрос продавца, а какой мед предпочитает президент, глава государства ответил: «Самый вкусный».
Девушка-продавец порекомендовала президенту крем-мед: «Я бы посоветовала вот этот крем-мед – новинку пчеловодов. Там 90 % меда и 10 процентов ягод».
«Да, вкусно», – похвалил лакомство глава государства. Потом президент поинтересовался, что такое сбитень, также представленный в продаже. Ему объяснили, что это мед с прополисом и целебными травами.
На вопрос Владимира Путина, сколько сбитень стоит, ему ответили – 200 рублей.
«200 рублей? Сейчас там ребята разберутся», – сказал президент, указывая куда-то себе за спину. И сразу попросил вторую баночку со сбитнем. Как оказалось – для главы КНР – председателя Си Цзиньпина.
«Это будет от меня подарок», – сказал он, передавая баночку лидеру Китая.
«А я как раз думаю, что у меня рублей нет с собой», – пошутил Си Цзиньпин.
«Юанями потом рассчитаешься», – отшутился Владимир Путин.
У амурского павильона президенту также сообщили, что в Китай Амурская область поставляет 500 тонн меда.
«Это называется "проснуться знаменитым". Никогда не думала, что наш продукт попробуют и высоко оценят лидеры двух великих государств, не верится, эмоции переполняют», – поделилась руководитель предприятия-экспортера амурского меда.
Видео: instagram.com/minvestamur, taigaorganica
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