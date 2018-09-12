Президент Путин купил для главы КНР сбитень из амурского меда

Фото: скриншот видео instagram.com/minvestamur

Подойдя к павильону, Владимир Путин поинтересовался, какой мед самый вкусный. На вопрос продавца, а какой мед предпочитает президент, глава государства ответил: «Самый вкусный».

Девушка-продавец порекомендовала президенту крем-мед: «Я бы посоветовала вот этот крем-мед – новинку пчеловодов. Там 90 % меда и 10 процентов ягод».

«Да, вкусно», – похвалил лакомство глава государства. Потом президент поинтересовался, что такое сбитень, также представленный в продаже. Ему объяснили, что это мед с прополисом и целебными травами.

На вопрос Владимира Путина, сколько сбитень стоит, ему ответили – 200 рублей.

«200 рублей? Сейчас там ребята разберутся», – сказал президент, указывая куда-то себе за спину. И сразу попросил вторую баночку со сбитнем. Как оказалось – для главы КНР – председателя Си Цзиньпина.

«Это будет от меня подарок», – сказал он, передавая баночку лидеру Китая.

«А я как раз думаю, что у меня рублей нет с собой», – пошутил Си Цзиньпин.

«Юанями потом рассчитаешься», – отшутился Владимир Путин.

У амурского павильона президенту также сообщили, что в Китай Амурская область поставляет 500 тонн меда.

«Это называется "проснуться знаменитым". Никогда не думала, что наш продукт попробуют и высоко оценят лидеры двух великих государств, не верится, эмоции переполняют», – поделилась руководитель предприятия-экспортера амурского меда.

Видео: instagram.com/minvestamur, taigaorganica