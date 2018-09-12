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12сентября
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Президент Путин купил для главы КНР сбитень из амурского меда

Президент Путин купил для главы КНР сбитень из амурского меда
Фото: скриншот видео instagram.com/minvestamur

Президент России Владимир Путин угостил председателя КНР Си Цзиньпина сбитнем из амурского меда. У Амурского медового домика на ВЭФ-2018 во Владивостоке главы двух государств остановились, когда прогуливались по «Улице Дальнего Востока», на которой представлены все регионы ДФО.

Подойдя к павильону, Владимир Путин поинтересовался, какой мед самый вкусный. На вопрос продавца, а какой мед предпочитает президент, глава государства ответил: «Самый вкусный».

Девушка-продавец порекомендовала президенту крем-мед: «Я бы посоветовала вот этот крем-мед – новинку пчеловодов. Там 90 % меда и 10 процентов ягод».

«Да, вкусно», – похвалил лакомство глава государства. Потом президент поинтересовался, что такое сбитень, также представленный в продаже. Ему объяснили, что это мед с прополисом и целебными травами.

На вопрос Владимира Путина, сколько сбитень стоит, ему ответили – 200 рублей.

«200 рублей? Сейчас там ребята разберутся», – сказал президент, указывая куда-то себе за спину. И сразу попросил вторую баночку со сбитнем. Как оказалось – для главы КНР – председателя Си Цзиньпина.

«Это будет от меня подарок», – сказал он, передавая баночку лидеру Китая.

«А я как раз думаю, что у меня рублей нет с собой», – пошутил Си Цзиньпин.

«Юанями потом рассчитаешься», – отшутился Владимир Путин.

У амурского павильона президенту также сообщили, что в Китай Амурская область поставляет 500 тонн меда.

«Это называется "проснуться знаменитым". Никогда не думала, что наш продукт попробуют и высоко оценят лидеры двух великих государств, не верится, эмоции переполняют», – поделилась руководитель предприятия-экспортера амурского меда.

Видео: instagram.com/minvestamur, taigaorganica

Просмотров всего: 3087

#Дальний Восток #Китай #российская власть #торговля


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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    6 часов назад

    Теперь и цену можно поднять.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    6 часов назад

    Мощное достижение импортозамещения -мёд!

  • Maikl

    Maikl
    6 часов назад

    Да, чему радоваться?? Мёд, низко марженальный продукт...

    Мы им мёд, а с китая нам, айфоны, машины, гироскуторы и тд..миллионами штук... разницу видите??

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    5 часов назад

    Только ленивый комерс не изучал возможности экспорта данного продукта при всех его плюсах.

    Но основное направление было б использование не в пищу, а в косметологии и фармакологии, там бездонная яма спроса возможна.

    Мы сколько не узнавали, им это было не особо интересно.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    5 часов назад

    Maikl

    Да, чему радоваться?? Мёд, низко марженальный продукт... Мы им мёд, а с китая нам, айфоны, машины, гироскуторы и тд..миллионами штук... разницу видите??



    Сарказм видите? Или "мощное" надо обязательно было в кавычки ставить?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Китайцам наш мед малоинтересен...Они свой продают с этикеткой "Архаринский"

  • stepan28rus

    stepan28rus
    3 часа назад

    ВСЁ ПЛОХО.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    3 часа назад

    stepan28rus

    ВСЁ ПЛОХО.



    болеешь?

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад

    Лада Глыбина поделилась ссылкой.

    Два императора кушают... Смотришь, и мысли в голове такие разные-разные...))

    PORTOFRANKO-VL.RU

    В павильоне «Мед» Путин попробовал крем-мед, изготовленный из дальневосточного сырья. Президента России заинтересовал приготовленный на основе меда сбитень. Каждая баночка продукта продавалась по 200 рублей, президент выбрал две из них, деньги за товар были заплачены, после чего российский лидер передал сбитень Си Цзиньпину.

    — Я думаю, что рублей у меня нет, — сказал председатель КНР.

    — Юанями потом отдашь, — пошутил в ответ Путин, передавая гостю подарок.

    по ссылке много фото

    http://portofranko-vl.ru/ru/publication/yuanyami-potom-otdash-putin-i-si-tszinpin-prigotovili-bliny-i-nemnogo-prigubili

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Амурский мед в Китай возят бочками. Не надо на наших пчеловодов гнать

  • кирюша

    кирюша
    2 часа назад

    я бы этим сбитнем по мордасям-то за нашу светлую будущую старость

  • DeamonX

    DeamonX
    2 часа назад



    «200 рублей? Сейчас там ребята разберутся», – сказал президент, указывая куда-то себе за спину.



    говорят, за ребят потом разбирался наш Василий Александрович... Несправедливо получается

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    2 часа назад

    Орлов продавцу 1000рублей отдал,без сдачи

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    DeamonX



    «200 рублей? Сейчас там ребята разберутся», – сказал президент, указывая куда-то себе за спину.



    говорят, за ребят потом разбирался наш Василий Александрович... Несправедливо получается



    Эти деньги вернутся в Амурскую область золотым дождём инвестиций.

  • PAM

    PAM
    1 час назад

    ФСО проверили кубки на новичка перед употреблением в ботокс?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Ну и какая ВЗАИМОвыгода? Со стороны Китая тихая экспансия в России, а со стороны Путина разбазаривание российских ресурсов. Военно-политическое положение должно иметь взаимовыгоду.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Производителям есть чем гордиться.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    1 час назад

    мёдом только ленивый сейчас в Амурке не занимается

    сахаром пчел накачивают

    настоящего мёда днем с огнем...

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Производителям есть чем гордиться.



    Путиным.

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