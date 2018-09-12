Минвостокразвития подписало соглашения о поддержке шести проектов на сумму 34 миллиарда рублей

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока будет оказывать поддержку в реализации шести проектов на сумму 34 миллиарда рублей. Соответствующие соглашения подписаны на полях Восточного экономического форума. Ранее все проекты были отобраны для включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

«Шесть проектов, о реализации которых мы сегодня говорим, вносят существенный вклад в развитие Дальнего Востока. Особняком здесь стоит проект по строительству Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината, который является стратегическим для развития Еврейской автономной области и окажет самое непосредственное влияние на экономику этого региона. Остальные проекты, хотя и не столь значительные по цифрам, говорят о том, что сегодня в дальневосточном регионе происходят изменения. Сюда приходят инвесторы, которые хотят создавать здесь предприятия, влиять на жизнь в этих регионах, давать людям рабочие места. Наша прямая обязанность помогать им во всем», – сказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Как отметил генеральный директор компании «Эко Тойз» Евгений Корж, реализующий проект по модернизации и расширению производства фабрики деревянных игрушек в Приморском крае, заключение соглашения – новая ступень в развитии проекта.

«Мы получили знак, что наш проект важен для развития региона. В своей работе мы всегда стараемся учитывать интересы государства. Мы участвуем в программе импортозамещения, рационального использования природных ресурсов в области лесопользования. Считаю, что наш проект влияет и на демографическую ситуацию за счет создания рабочих мест, рассчитываем, что сможем расширить наше участие в программе импортозамещения, поставляя наши игрушки, произведенные из экологических материалов, в дошкольные учреждения», – рассказал Евгений Корж, отметив, что подписание соглашения открывает для компании новые горизонты взаимодействия с органами власти в различных других аспектах деятельности.

Компания планирует вложить в проект, направленный на увеличение производства экологически чистых игрушек из натурального дерева, более 300 миллионов рублей, будет создано 193 рабочих места.

В Приморском крае также поддержку получит проект по созданию микрорайона с развитой инфраструктурой, включающей многоквартирные дома, школу, детский сад и современный спортивно-оздоровительный комплекс в Уссурийске с объемом инвестиций 1,45 миллиарда рублей.

Еще один проект по строительству рыбоперерабатывающего комплекса реализуется на острове Шикотан в селе Малокурильское. В строительство комплекса по организации выпуска высококачественной рыбной продукции инвестор панирует вложить 7,4 миллиарда рублей, будет создано более 700 рабочих мест. Проект является якорным резидентом территории опережающего развития ТОР «Курилы».

Крупнейший проект с объемом инвестиций территории 24,5 миллиарда рублей реализуется в Еврейской автономной области. Он предполагает строительство Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината на базе Кимканского и Сутарского месторождений железистых кварцитов. Годовая производственная мощность предприятия составляет 10 миллионов тонн по переработке руды и 3,2 миллиона тонн по производству высококачественного железорудного концентрата с содержанием железа 65 %. Будет создано 1 700 рабочих мест. Планируется, что предприятие выйдет на полную мощность в конце этого года

На территории Республики Саха (Якутия) поддержку получила компания ООО «СЭЙБИЭМ», реализующая инвестиционный проект по созданию ювелирно-гранильного кластера на территории опережающего социально-экономического развития «Индустриальный парк «Кангалассы». Общий объем инвестиций в проект – 700 миллионов рублей – будет создано более 900 рабочих мест.

Еще один проект с объемом инвестиций 400 миллионов рублей реализуется в Камчатском крае. ООО «Морской Стандарт-Бункер» строит комплекс по хранению и складированию нефтепродуктов емкостью 18 000 тонн на базе существующего причального сооружения в Петропавловске-Камчатском. Проект предполагает создание 38 рабочих мест.

Механизм включения проектов в государственную программу был разработан Минвостокразвития России по инициативе самих инвесторов. Его задача повысить значимость проекта, придать ему статус государственной задачи. Это повысит привлекательность проекта для партнёров, банков и кредитных организаций, поможет снизить риски административных барьеров и получить федеральные и региональные льготы.

В этом году для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» было одобрено 22 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 147 миллиардов рублей. Такое решение было принято по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона весной 2018 года.