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12сентября
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Масштабная перегруппировка войск на Дальний Восток России завершилась

Масштабная перегруппировка войск на Дальний Восток России завершилась
Фото: structure.mil.ru

Войска (сил) Восточного и Центрального военных округов, соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Воздушно-космических сил (ВКС) перегруппированы на Дальний Восток. Это происходит в рамках подготовки к масштабным учениям «Восток-2018». Войска приступили к выполнению учебно-боевых задач.

Воинские части и соединения 5-й, 29-й, 35-й и 36-й общевойсковых армий, 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), 2-й и 41-й общевойсковых армий, 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, соединения и воинские части ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации ВКС осуществили перегруппировку и перебазирование на полигоны и оперативные аэродромы ВВО. Переброска личного состава, вооружения, военной и специальной техники железнодорожным, морским, авиационным транспортом и своим ходом осуществлена на расстояния свыше 4 тысяч километров.

Силы Северного и Тихоокеанского флотов вывели корабли и подводные лодки, перешли из пунктов базирования в назначенные морские районы и развернули корабельные группировки в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для осуществления этой крупномасштабной операции была задействована вся транспортная сеть, включая водные и воздушные пути сообщения. К переброске войск в районы проведения манёвров были привлечены территориальные органы Минтранса, федеральных транспортных агентств, задействованы локомотивы, специальные, пассажирские и грузовые вагоны железнодорожного парка Минобороны России. Было задействовано свыше 60 воинских эшелонов, состоящих из более 1,5 тысячи вагонов и платформ, около 50 самолетов военно-транспортной авиации, а также десятки судов вспомогательного флота.

Как сообщало Амур.инфо, в период с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018». Руководит масштабнейшими в истории России учениями министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

К маневрам привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. В мероприятии принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, задействовано более 1 000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, а также до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

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#военные #Дальний Восток #учения


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    5 часов назад

    В деньгах озвучьте, так понятней будет сколько сотен миллиардов рублей улетело на ветер за пару недель.

  • retired

    retired
    5 часов назад

    Надо же куда-то деньги списать. А, давай на учения спишем?

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Любопытно, какие выводы будут по результатам этих учений?

  • Graf1977

    Graf1977
    4 часа назад

    Был непосредственным участником призванным из запаса одного из этапов этих учений проходивших на територии нашей области, все эти учения фикция, сплошные постановочные фото и видео отчеты для генералов, всё красивое новое современное вооружение и оборудование только в этих отчетах, на местах в частях все по прежнему- старая полуржавая техника и вооружение 70-80х годов выпуска, большая половина которой передвигается только с помощью троса или жесткой сцепки! Убогие казармы и служебные помещения в которых ни чего не изменилось с тех пор когда был там последний раз 20 лет назад! Но этого наверное по телевизору не покажут!

  • Ahu Lee

    Ahu Lee
    4 часа назад

    Тяжело в учении, легко в бою!

  • retired

    retired
    4 часа назад

    В бою еще тяжелее.

  • литер 2

    литер 2
    2 часа назад

    Все зависит от комадиров на местах. Есть командиры для которых покрашенные бордюры, стриженые газоны, кустарники и прочая показуха является главным критерием в службе, а учения головной болью с оформлением большого количества бумаги. Но в частях постоянной готовности ситуация иная, офицеры заинтересованы в подготовленном личном составе с которым они возможно завтра могут оказаться в одной из стран ближнего востока, поэтому и с полигонов не вылазят. Новая техника и вооружение поступает в первую очередь на запад, к нам на восток нействительно поступаем минимум и в первую очередь в части постоянной готовности, но перевооружение расчитано до 2020 года. Не так часто наша страна проводит столь масштабные учения, похожие учения проводились 37 лет назад еще при СССР.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Graf1977

    Был непосредственным участником призванным из запаса одного из этапов этих учений проходивших на територии нашей области, все эти учения фикция, сплошные постановочные фото и видео отчеты для генералов, всё красивое новое современное вооружение и оборудование только в этих отчетах, на местах в частях все по прежнему- старая полуржавая техника и вооружение 70-80х годов выпуска, большая половина которой передвигается только с помощью троса или жесткой сцепки! Убогие казармы и служебные помещения в которых ни чего не изменилось с тех пор когда был там последний раз 20 лет назад! Но этого наверное по телевизору не покажут!



    Уж не в штабе ли дивизии теробороны сборы проходил?



    Уж очень важное мнение запасника, видящего всё с самой большой колокольни. )



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