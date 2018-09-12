Масштабная перегруппировка войск на Дальний Восток России завершилась

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Войска (сил) Восточного и Центрального военных округов, соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Воздушно-космических сил (ВКС) перегруппированы на Дальний Восток. Это происходит в рамках подготовки к масштабным учениям «Восток-2018». Войска приступили к выполнению учебно-боевых задач.

Воинские части и соединения 5-й, 29-й, 35-й и 36-й общевойсковых армий, 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), 2-й и 41-й общевойсковых армий, 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, соединения и воинские части ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации ВКС осуществили перегруппировку и перебазирование на полигоны и оперативные аэродромы ВВО. Переброска личного состава, вооружения, военной и специальной техники железнодорожным, морским, авиационным транспортом и своим ходом осуществлена на расстояния свыше 4 тысяч километров.

Силы Северного и Тихоокеанского флотов вывели корабли и подводные лодки, перешли из пунктов базирования в назначенные морские районы и развернули корабельные группировки в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для осуществления этой крупномасштабной операции была задействована вся транспортная сеть, включая водные и воздушные пути сообщения. К переброске войск в районы проведения манёвров были привлечены территориальные органы Минтранса, федеральных транспортных агентств, задействованы локомотивы, специальные, пассажирские и грузовые вагоны железнодорожного парка Минобороны России. Было задействовано свыше 60 воинских эшелонов, состоящих из более 1,5 тысячи вагонов и платформ, около 50 самолетов военно-транспортной авиации, а также десятки судов вспомогательного флота.

Как сообщало Амур.инфо, в период с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018». Руководит масштабнейшими в истории России учениями министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

К маневрам привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. В мероприятии принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, задействовано более 1 000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, а также до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.