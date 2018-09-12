Главы России и Китая посетили павильон Амурской области на ВЭФ-2018

Фото: amurobl.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вместе прогулялись по «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2018. Они, в частности, посетили павильон Приамурья, где им рассказали об автомобильном мосте через реку Амур и некоторых других совместных проектах двух приграничных стран.

Экспозиция Амурской области была выбрана не случайно. Столица области – город Благовещенск – находится на границе с Китаем, которая проходит по Амуру. В 2018 году команда региона сделала акцент на приграничных взаимоотношениях: в культурной части принимают участие художники и творческие коллективы из России и Китая, на сцене с показательными выступлениями работают ушуисты и поет казачий хор; в экономической части – представлены совместные российско-китайские проекты.

Си Цзиньпину рассказали о международном автомобильном мосте, который строится в Благовещенском районе, о проекте канатной дороги через Амур; поговорили об аграрно-промышленном комплексе и о возможности поставок сельхозпродукции в КНР, сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока.

После осмотра павильона, главы государств также посмотрели импровизированный хоккейный матч – у павильона Амурской области расположен каток с искусственным льдом. Он символизирует единственный в своем роде международный российско-китайский матч, который проводится на реке Амур в январе. В нем играют хоккеисты китайского города Хэйхэ и российского Благовещенска. Инициатором проведения матча два года назад стал Александр Козлов, который в то время был губернатором области.

«Китай и Россия – это не просто экономические партнеры. Это государства, которых связывает дружба. И очень символично, что главы двух дружественных государств посетили павильон Приамурья, где граница проходит по реке Амур. То есть Китай и Россия – это два берега одной реки, которая нас не разъединяет, а объединяет», – прокомментировал посещение экспозиции Александр Козлов.

Помимо министра по развитию Дальнего Востока, глав государств сопровождал зампред правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Глава КНР Си Цзиньпин посетил Восточный Экономический Форум по приглашению Владимира Путина впервые. Председатель КНР 12 сентября примет участие в пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Делегация из Китая на ВЭФ-2018 самая многочисленная. Всего же в форуме участвуют делегации более 60 иностранных государств.